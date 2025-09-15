Végh Richárd bravúrral nyitott, majd az orosz Eb-győztessel már nem bírt Zágrábban

„Nagyon jó állapotban van, éhes a sikerre, most is birkóztunk, alig tudtam leállítani, tovább akarta csinálni” – mondta Bánkuti Zsolt Végh Richárdról vasárnap este a Zagreb Arenában. Az Érd sportolója idén robbant be a nemzetközi mezőnybe, azon négy szabadfogású versenyző közé tartozott a somorjai Európa-bajnokságon, aki úgy állhatott dobogóra, hogy nem köthető posztszovjet országhoz.

Azóta betegség és sérülés is hátráltatta, ám a világbajnokságra való közvetlen felkészülést már problémamentesen végezte. Jó formában érkezett tehát Zágrábba, kérdés, mire lehet képes, hiszen nem szabad elfelejteni, a vb mezőnye hatványozottan erősebb az Európa-bajnokságénál. Már az első meccse sem ígérkezett sétagaloppnak, jó erőt képviselő riválissal, a kazah felmenőkkel is rendelkező, kínai színekben szereplő Ázsia-bajnoki ezüstérmes Habila Avuszajimannal találkozott.

Nem kezdte jól Végh élete első vb-jét, az első menetben 4 pontos válldobásra szaladt rá. De ahogyan azt tőle Somorján is láthattuk, sosem adja fel! A második három percben kitolással és intéssel zárkózott, levitellel egyenlített, újabb kitolással fordított (5:4). Az utolsó másodpercekben Habilának kockáztatnia kellett, amibe belefogta a magyar, Végh Richárd így 7:4-es sikerrel jutott tovább a nyolcaddöntőbe.

„Az első menetben nagyon izgultam, ez életem első világbajnoksága, és nem tudtam hozni a saját birkózásomat. Azért azt tudtam, hogy presszionálnom kell, toltam, dolgoztam rajta, aztán kicsit rászaladtam a válldobásra, ami szerintem inkább két pont volt, nem négy. A második menetben szerencsére már önmagamat hoztam, mint az Eb-n. Kurbanov következik, biztosan jó meccs lesz” – nyilatkozta Végh Richárd a selejtezőt követően.

A negyeddöntőért az idei Eb-n második, korábban 92 kilogrammban Európa-bajnok, és vb-második orosz Magomed Kurbanov következett. Végh Richárdnak ő már túl nagy falatnak bizonyult, az első menetben két levitellel és egy pörgetéssel hatpontos előnyre tett szert Kurbanov, s noha Végh ezúttal is mindent megtett, nem tudta megfogni az oroszt, aki 8:0-ra győzött. A magyar fiú a vigaszágban reménykedhet.

„Tudtam, hogy nagy iramot kell mennem, le kell fárasztanom. Az első meccsén ő is sokat kiadott magából, de összeszedte magát. Erősnek éreztem, voltak jó pillanataim, az ő birkózása valahogy mégis jobban érvényesült. Remekül kifogta az egy kart, nem bírtam semmit csinálni, sajnálom, hogy így alakult. Sűrű az águnk, a következő körben az olimpiai bajnok Tazsudinov ellen lép szőnyegre, nagyon nehéz mérkőzése lesz. Ha nyer, akkor még ott van az olimpiai bronzérmes iráni is, remélem, hogy bemegy a döntőbe, és birkózhatok holnap. Összességében örülök annak, hogy győztem és helyt álltam, de ha már itt van az ember, minél többet akar és éhes az éremre. Szóval amiatt csalódott vagyok, hogy a második szintet nem tudtam megugrani, ebben nagyon reménykedtem” – értékelt Végh.

Nos, Kurbanov nagyon közel állt ahhoz, hogy a negyeddöntőben megverje az olimpiai és világbajnok Akhmed Tazhudinovot, 4:0-ra is vezetett, végül hatalmas küzdelemben 10:9-re kikapott, ezzel Végh Richárd versenye véget ért.

Az Európa-bajnoki ezüstérmes Bognár Erika (59 kg) második kiemeltként, jó előjelekkel vágott neki a világbajnokságnak, hiszen júliusban a magyar válogatottból egyedüliként megnyerte a Polyák Imre–Varga János-emlékversenyt. A nyolcaddöntőben az ukránok U23-as Európa-bajnoki ezüstérmesével, a kétszeres Eb-ötödik Marija Vinnikkel találkozott, aki ugyancsak jó formában van, ezt bizonyította augusztus elején a Lengyel Nagydíjon is, amelyen aranyérmet szerzett.

Vinnik hatalmas energiával kezdte a meccset, levitelekkel és pörgetéssel hétpontos előnyre tett szert. A Vasas kiválósága nem tudta felvenni a ritmust, elveszített challenge-dzsel és újabb levitellel technikai tusvereséget szenvedett. Vinnik a negyeddöntőben is technikai tussal nyert, a norvég Othelie Höie ellen, majd az elődöntőben a négyszeres pánamerikai bajnok kanadai Laurence Beauregard-t is megverte, így Bognár kedden a vigaszágon küzdhet tovább.

BIRKÓZÁS, VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Szabadfogás

97 kg

Selejtező: Végh–Habila (kínai) 7:4

Nyolcaddöntő: Kurbanov (orosz)–Végh 8:0

Női birkózás

59 kg

Nyolcaddöntő: Vinnik (ukrán)–Bognár 10:0