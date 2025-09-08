Minden idők legjobb veterán birkózó-világbajnokságát rendeznék meg Tatabányán

Kevesebb mint egy hónap múlva kezdődik a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban a veterán birkózó-világbajnokság, amelyen a 35 éves és annál idősebb sportolók vehetnek részt, öt korosztályban.

Szücsné Posztovics Ilona, a város polgármestere üdvözölte, hogy otthont adhatnak az eseménynek:

„Tatabánya sportváros is egyben, olyan fordulóponthoz érkezett, amelynek során világbajnokságot rendezhetnek nálunk. Úgy vélem, mindezt a sportmúltunk, a birkózómúltunk és a jelenlegi sporttevékenységünk alapozta meg. Nagy kihívásként tekintünk rá, mindenben maximális együttműködésünkről biztosítom a szövetséget, s ezt ma írásba is foglaljuk.”

Szücsné Posztovics Ilona polgármester (Fotó: Róth Tamás)

Bacsa Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) ügyvezető alelnöke elmondta, az eseményen 35 klub mintegy 75 magyar sportolójáért szurkolhat a közönség, amely az előzetes regisztrációt követően ingyenesen tekintheti meg a vb eseményeit:

„2015 óta a szövetség egyik fő céljaként tűzte ki a sikeres világversenyek megrendezését, és szinte már szokássá vált, hogy évről évre ilyen minőségben szervezünk viadalokat, különböző korosztályokban, köztük a 2018-as felnőtt-vb-vel, amelyet máig a valaha volt legjobb birkózó-világbajnokságként jegyeznek. Boldogan vállaltuk a veterán-vb megrendezését, öt kontinens hatvan országából közel hétszáz akkreditált vendég érkezik hozzánk. Nagy örömmel vettük, hogy Tatabánya elfogadta a felkérésünket, s itt tarthatjuk az eseményt” – fogalmazott Bacsa.

Bacsa Péter, a magyar szövetség ügyvezető alelnöke (Fotó: Róth Tamás)

A világbajnokság arca a 2021-ben visszavonult kötöttfogású világbajnok, Kiss Balázs, aki B-korosztályban a 100 kilogrammosok között teszi próbára magát, tehát szinte visszafogy korábbi versenysúlyára, 97 kilóra.

„Közel tizenhét kilogrammtól kellett megszabadulnom, és van még pár kiló – kezdte az egykori klasszis. – Ha esetleg aranyérmet szereznék, akkor elmondhatnám, hogy az összes korosztályban ünnepeltem világbajnoki címet, de nem ezért vállaltam a részvételt. A pályafutásommal kapcsolatban nincs hiányérzetem, abban viszont van, hogy a kisfiam soha nem látott még birkózni, szóval ez motivál legjobban. Ez életem első, és valószínűleg utolsó veterán-világbajnoksága, a versenyzés annyira nem hiányzott, és a felkészülés alatt többször meg kellett erőltetnem magam, hogy olyasvalamit csináljak, amit egyetlen porcikám sem kíván. Viszont a birkózás, na az nagyon hiányzott! Az év elején kezdtem a felkészülést, mostanra már Tatára, a felnőtt-válogatotthoz is bejárok edzeni. Remélhetőleg szép eredményt érek el.”

Sámuel Botond, a Tatabányai SC ügyvezető elnöke beszédében úgy fogalmazott:

„Elképesztő sporthagyományaink vannak, sportváros vagyunk, nem csak az eredményeinkkel, versenyrendezésben is megmutattuk már a macskakörmeinket, hazai viadalokkal. Most viszont az oroszlánkörmeinket mutatjuk meg, világverseny rendezésével. Soha vissza nem térő lehetőség ez a városnak. Nagyon remélem, hogy október tizenkettedikén, a világbajnokság záró napján azt mondhatjuk, minden idők legjobb veterán vb-jét tudhatjuk magunk mögött.”

A program az MBSZ, Tatabánya és a TSC között megkötött, rendezésről szóló együttműködési megállapodás aláírásával zárult, ebben szövetséget Rögler Gábor főtitkár, a várost Szücsné Posztovics Ilona, a helyi klubot Sámuel Botond képviselte.