Kuramagomedovot megállította az olimpiai bajnok, kiesett a vb-n

Két magabiztos győzelemmel nyitott háromszoros Európa-bajnoki ötödik helyezettünk, Kuramagomedov Murad az Arena Zagrebben. Elsőként a kazah Alibek Abdikasszimovot verte meg szép akciókkal, majd a dél-koreai Han De Gilnek sem kegyelmezett. Mondhatni, hozta a papírformát.

Noha a Tatabánya kiválósága közel van a szűk elithez, az egyik legkeményebb súlycsoport lévén nem lehetett azzal számolni, hogy a következő körben is biztos siker következik. Különösen akkor nem, ha a negyeddöntős akadályt a súlycsoport legendája, a címvédő, olimpiai bajnok és háromszoros világbajnok orosz Zaurbek Szidakov jelentette. Nem is olyan rég, áprilisban a somorjai Európa-bajnokság elődöntőjében találkoztak egymással, akkor Szidakov nyert 2:0-ra.

Ezúttal is óvatosan birkóztak, felmérték egymást a felek. Nem sokáig örülhetett Kuramagomedov a passzivitási pontból szerzett előnyének, rögtön levitellel reagált rá Szidakov (1:2). A második menetben tovább nőtt a különbség, Szidakov passzivitási ponttal és levitellel 5:1-re nyert, és biztosította elődöntős helyét, amelyben az albán színekben versenyző olimpiai bronzérmes, idei Európa-bajnok Chermen Valievvel találkozott. Valiev az utolsó tíz másodpercben megfordította a meccset, és nyert, ezzel Kuramagomedov búcsúzott a világbajnokságtól.

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Szabadfogás

74 kg

A 16 közé jutásért: Kuramagomedov–Abdikasszimov (kazah) 8:1

Nyolcaddöntő: Kuramagomedov–Han De Gil (dél-koreai) 7:0

Negyeddöntő: Szidakov (orosz)–Kuramagomedov 5:1