Vasárnapi sportműsor: három NB I-es bajnoki, F1-es futam Miamiban

A labdarúgó NB I 30. fordulójában a Diósgyőr a Zalaegerszeget, a Kecskemét a Nyíregyházát fogadja, míg a Paks Fehérvárra látogat, továbbá forduló lesz az NB II-ben és az NB III-ban is. Formula–1-es futamot rendeznek Miamiban, a sznúker-világbajnokságon és a madridi tenisztornán is a fináléra kerül sor. A női röplabda Bajnokok Ligájában és a női kézilabda Európa-ligában is helyosztókat játszanak, míg az NBA rájátszásában hetedik mérkőzésre kerül sor, de futsal, kerékpár, darts, golf és atlétika is szerepel a vasárnapi kiemelt programban.

MÁJUS 4., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM NB I

30. FORDULÓ

13.30: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Fehérvár FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! NB II

27. FORDULÓ – élő eredménykövető

17.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: BVSC-Zugló–Opus Tigáz Tatabánya – élőben az NSO-n!

17.00: Szentlőrinc SE–Vasas FC – élőben az NSO-n!

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Kisvárda Master Good – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

19.00: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

19.00: Gyirmót FC Győr–Budafoki MTE – élőben az NSO-n! NB III

27. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni EAC

11.00: Debreceni VSC II–Putnok FC

17.00: Eger SE–Nyíregyháza Spartacus II–

17.00: Salgótarjáni BTC–Bacsó Beton-Cigánd SE

17.00: Karcagi SE–Füzesabony SC Erőss Út

17.00: FC Hatvan–Termálfürdő FC Tiszaújváros

17.00: Facultas Tiszafüredi VSE–Mátészalkai MTK

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Balatonfüredi FC

11.00: ETO Akadémia–Érdi VSE

17.00: Kelen SC–FC Sopron

17.00: III. Ker. TVE–Komárom VSE

17.00: Budaörs–Gyirmót FC Győr

17.00: VSC 2015 Veszprém–Dorogi FC

17.00: Szombathelyi Haladás–Bicskei TC

17.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia FC II

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Kecskeméti TE 1911 II–Tiszaföldvár SE

14.00: Vasas FC II–Tiszakécskei LC

17.00: Csepel SC–Budapest Honvéd FC II

17.00: Martfűi LSE–Gyulai Termál FC

17.00: ESMTK–BKV Előre

17.00: Szolnoki MÁV FC–Szegedi VSE-G-Falc Kft.

17.00: Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE

17.00: Pénzügyőr SE–Monor SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: MTK Budapest II–FC Dunaföldvár

17.00: Szekszárdi UFC–BFC Siófok

17.00: Majosi SE–Dunaharaszti MTK

17.00: PTE-PEAC–Paksi FC II

17.00: Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II

17.00: FC Nagykanizsa–FC Főnix

17.00: Iváncsa KSE–Pécsi MFC

17.00: Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Bonyhád VLC ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

15.00: Brentford–Manchester United (Tv: Spíler1)

15.00: Brighton & Hove Albion–Newcastle United

15.00: West Ham United–Tottenham Hotspur

17.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n! FRANCIA LIGUE 1

32. FORDULÓ

15.00: Nantes–Angers

17.15: Lyon–Lens

17.15: Brest–Montpellier

17.15: Auxerre–Le Havre

20.45: Lille–Olympique Marseille HORVÁT 1. HNL

33. FORDULÓ

16.00: Slaven Belupo–NK Osijek NÉMET BUNDESLIGA

32. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Holstein Kiel (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

19.30: Mainz–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4) NÉMET 2. BUNDESLIGA

32. FORDULÓ

13.30: Hertha BSC–Greuther Fürth (Tv: Arena4) OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ

12.30: Empoli–Lazio (Tv: Match4)

15.00: Monza–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Roma–Fiorentina

20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4) PORTUGÁL BAJNOKSÁG

32. FORDULÓ

21.30: Sporting CP–Gil Vicente (Tv: Sport2) SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ

14.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–Leganés (Tv: Spíler2)

18.30: Espanyol–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2) TÖRÖK SÜPER LIG

34. FORDULÓ

18.00: Fenerbahce–Besiktas (Tv: Sport2) FUTSAL

Magyar Kupa négyes döntő, Berettyóújfalu (Pálfi István Rendezvénycsarnok)

Női döntő

16.30: TFSE-Tent Budapest–DEAC (Tv: M4 Sport+)

Férfi döntő

19.30: Veszprém futsal–MVFC Berettyóújfalu (Tv: M4 Sport+) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ATLÉTIKA

21.20: Grand Slam Track, Miami (Tv: M4 Sport+) AUTÓSPORT

14.45: Formula–E, világbajnokság, 2. futam, Monaco (Tv: Eurosport2)

21.30: Nascar Cup Series, Würth 400 by Liqui Moly (Tv: Arena4) CSELGÁNCS

14.00: Grand Slam-verseny, 3. nap, Dusanbe (Tv: Sport2) DARTS

19.00: European Tour, Sindelfingen, 3. nap, este (Tv: Max4) FORMULA–1

MIAMI NAGYDÍJ, MIAMI

22.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! GOLF

19.00: PGA Tour, Byron Nelson, 4. nap (Tv: Eurosport2) KERÉKPÁR

10.30: Török körverseny, férfiak (Dina Márton). 8. szakasz (Tv: Eurosport2)

12.30: Vuelta a Espana, nők, 1. szakasz (Tv: Eurosport2) KÉZILABDA

FÉRFI NB I

17.00: OTP Bank-Pick Szeged–NEKA

NŐI EURÓPA-LIGA, NÉGYES DÖNTŐ, GRAZ

3. HELYÉRT

15.00: Blomberg-Lippe (német)–Dijon (francia) (Tv: Sport1)

DÖNTŐ

18.00: Ikast (dán)–Thüringer HC (német) (Tv: Sport1) KOSÁRLABDA

NBA, rájátszás, 7. mérkőzés

21.30: Cleveland Cavaliers–Indiana Pacers (Tv: Sport1) LOVASSPORT

7.45: díjugratás, Champions Tour, Sanghaj (Tv: Eurosport) RÖPLABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

Négyes döntő, Isztambul

A 3. helyért

15.00: Vero Volley (olasz)–Vakifbank (török)

Döntő

18.00: Conegliano (olasz)–Scandicci (olasz)

FÉRFI EXTRALIGA

Az 5. helyért, 1. mérkőzés

14.00: Debreceni EAC–Kecskeméti RC

NŐI EXTRALIGA

Az 5. helyért, 5. mérkőzés

18.00: Újpesti TE–MÁV Előre Foxconn SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

Döntő

13.45: Csao Hszin-tung (kínai)–Mark Williams (walesi, 6.) (Tv: Eurosport)

19.45: (Tv: Eurosport) TENISZ

ATP 1000, MADRID

DÖNTŐ

18.30: Ruud (norvég, 14.)–Draper (brit, 5.) (Tv: Match 4) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hét sporteseményei és érdekességei

7.40: A 100 éve született Buzánszky Jenőre emlékezünk Kulcsár Zsolttal

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.30: Bene Ferenccel értékeljük a labdarúgó NB I szombati mérkőzéseit és felvezetjük a vasárnapi meccseket

9.00: A stúdióban Nagy Tímea kétszeres olimpia bajnok párbajtőrvívó

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.30: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Tóth Béla

13.30: Közvetítés a Diósgyőr–Zalaegerszeg NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. szakértő Bene Ferenc

16.00: Közvetítés a Kecskemét–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László

17.00: Közvetítés a Békéscsaba–Kisvárda NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence

18.30: Közvetítés a Fehérvár–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László

20.30: 100 éve született Buzánszky Jenő

21.30: Csisztu Zsuzsa beszélgetése élsportolókat felnevelő édesanyákkal

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel