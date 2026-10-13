Nemzeti Sportrádió

Willi Orbán kezdőben, Sallai is beállt, a kirabolt Gulácsi nincs keretben – BL-eredménykövető

R. D. P.R. D. P.
2026.10.13. 20:50
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Willi Orbán munkában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München Manchester United Gulácsi Péter Barcelona Arsenal Atlético Madrid Napoli Inter Sallai Roland BL-eredménykövetés Willi Orbán
Willi Orbán kezdőként, Sallai Roland csereként kapott helyet csapata összeállításában a Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában, míg Gulácsi Péter nincs a Villarreal keretében, miután fegyveres rablás áldozata lett.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Arsenal (angol)–Lille (francia) 3–0 (J. Timber 64., Eze 67., Saka 71.)
Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) 1–0 (Barrios 1.)
Kiállítva: Yoro (75., Man. United)
Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga) 1–2 (La. Martínez 44., ill. Tresoldi 30. – 11-esből, 63.)
Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol) 1–4 (Batrakov 28., ill. Cancelo 43., Fermín L. 50., Gordon 53., Adeyemi 65.) – élőben az NSO-n!
RB Leipzig (német)–PSV (holland) 0–0
Viking (norvég)–Bayern München (német) 2–3 (Stensness 2., Christiansen 38., ill. Kane 54. – 11-esből, 60., L. Díaz 71.)
Kiállítva: Olise (74., Bayern)
Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz) 2–1 (Mikautadze 23., Mourino 26., ill. Rrahmani 8.)

Bayern München Manchester United Gulácsi Péter Barcelona Arsenal Atlético Madrid Napoli Inter Sallai Roland BL-eredménykövetés Willi Orbán
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