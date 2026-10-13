Bejátszotta magát a Villarreal kapujába Gulácsi Péter, most ismét a BL-ben bizonyíthat



Újabb jelentős erőpróba vár Gulácsi Péterre és a Villarrealra. A spanyol együttes a hétvégén a Santiago Bernabéu Stadionban kapott ki 1–0-ra a Real Madridtól (a magyar kapus nagyszerűen teljesített), kedden pedig már a Bajnokok Ligájában fogadja a Napolit. Gulácsi Péter minden bizonnyal ismét ott lesz a kezdőcsapatban, s ez lehet egymás után a hatodik meccs, amelyen az ő nevével kezdődik az együttes összeállítása. Az RB Leipziget tizenegy év után a nyáron elhagyó magyar kapus éppen a BL-ben mutatkozott be tétmérkőzésen új klubjában, szeptember elején hiába teljesített ragyogóan, a Villarreal 3–2-re kikapott Dortmundban. Ezúttal is európai szinten magasan jegyzett ellenféllel néz szembe, amely szintén egygólos vereséggel kezdte a BL-idényt (Arsenal 0–1).



Gulácsi Péternek ezúttal sem lesz könnyű dolga, olyan kiváló képességekkel megáldott nápolyi futballisták rohamozhatják a kapuját, mint Rasmus Höjlund, Noa Lang, Scott McTominay vagy éppen Kevin De Bruyne. Azonban a 36 éves kapus már bizonyította, bárkivel szemben felveszi a kesztyűt, hogy messzire ne menjünk, az előző, Real Madrid elleni mérkőzésen ő nyerte meg a Kylian Mbappéval vívott különcsatájukat. Ahogy lapunknak elmondta a Bernabéu Stadionban, fontos mérkőzés jön, itt a lehetőség a javításra, ami egyrészt azért lenne fontos, mert megszereznék első sikerüket a Bajnokok Ligájában, másrészt gyorsan visszatérnének a győztes útra, ugyanis a Madridban elszenvedett vereség előtt egymás után kétszer nyertek.



A két csapat a Bajnokok Ligája 2011–2012-es kiírásában egy csoportban szerepelt, akkor mindkét meccset a Napoli nyerte meg 2–0-ra, viszont legutóbb az Európa-liga 2015–2016-os idényében találkoztak, és akkor 2–1-es összesítéssel a Villarreal jutott be a nyolcaddöntőbe. Tíz év után csapnak össze megint tétmeccsen, s könnyen lehet, hogy magyar főszereplője lesz a mindig éles spanyol–olasz párharcnak.



A szurkolók gyorsan megszerették Gulácsi Pétert, a madridi mérkőzés után lapunknak a világbajnok argentin Juan Foyth elmondta, a rutinja sokat számít, már eddig is rengeteg segített a csapatnak, és örülnek, hogy náluk véd. Talán a keddi összecsapás után még jobban megkedvelik Villarrealban a magyar kapust.

Fotó: Imago Images

Gólgazdag mérkőzéseken van túl az RB Leipzig és a PSV. A lipcseiek a hétvégén 6–0-ra kiütötték a Frankfurtot, szeptemberben pedig – a 2–0-s Leverkusen elleni vereségen kívül – minden meccsükön legalább négy gól született. A Bajnokok Ligájában azért ebben nem volt sok köszönet: a magyar válogatott sikeresnek mondható Nemzetek Ligája-szerepléséből visszatérő Willi Orbán sem teszi ki az ablakba a Como elleni 4–1-es zakót. A magyar védőnek kulcsszerepe lehet abban, hogy ezúttal ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe Maarten Vandevoordt kapus. Ezzel szemben a PSV a Sahtar elleni 1–1-gyel indította idei európai kalandját, tehát némileg jobb szájízzel készül a keddi ütközetre. Peter Bosz együttesének minden szeptemberi bajnokiján legalább négy gól született, így látványos összecsapásra van kilátás.



„A hollandok mindig szeretnék megtartani a labdát – elemezte keddi ellenfelét Martín Demichelis, az RB Leipzig argentin vezetőedzője a sajtótájékoztatón. – Számos játékost ismerek a csapatukból, de a lényeg, hogy a Frankfurt elleni meccshez hasonlóan folyamatosan nyomás alá helyezzük a riválist. Meglőttük az első gólt, mentünk a másodikért. Így kell játszanunk! Nemigen gondolkodhatunk a következő mérkőzésen túl, többletmotivációt jelent, hogy hazai pályán szerezhetjük meg az első három pontot a BL-idényben.”



A Sky újságírója a nyáron a Premier League-ből igazolt belső védő, Maxime Esteve kevés játékidejéről érdeklődött. Demichelis szerint Castello Lukeba és Willi Orbán párosa nagyban hozzájárult a harmadik helyhez és a BL-induláshoz, és elmondta, nem azért lesz valaki a kezdőcsapat tagja, mert sok pénzért került a klubhoz.



BAJNOKOK LIGÁJA

2. FORDULÓ

OKTÓBER 13.

18.45: Lens (francia)–Sporting CP (portugál)

18.45: Sabah (azeri)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Arsenal (angol)–Lille (francia)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol)

21.00: Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga)

21.00: Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol)

21.00: RB Leipzig (német)–PSV Eindhoven (holland)

21.00: Viking (norvég)–Bayern München (német)

21.00: Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz)

OKTÓBER 14.

18.45: Feyenoord (holland)–Como (olasz)

18.45: LASK (osztrák)–Liverpool (angol)

21.00: Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol)

21.00: Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia)

21.00: Real Betis (spanyol)–Porto (portugál)

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német)