Lionel Messi szerint az Arsenal tehetsége lehet a jövő egyik klasszisa

Az argentin válogatottól nemrég visszavonuló Lionel Messi az Adidas videójában megnevezte azt a tíz fiatal futballistát, aki egyelőre nem futott be, és szerinte a jövő nagy sztárja lehet. Érdekesség, hogy a névsorban egyetlen honfitársa szerepel, a Boca Juniors 19 éves középpályása, Tomás Aranda.

A legismertebb név az Arsenalban futballozó Max Dowman. A 16 éves szélső tavaly augusztusban, még 15 évesen mutatkozott be a Premier League-ben a Leeds elleni 5–0-s győzelem alkalmával, és tizenegyest harcolt ki. Idén márciusban, az Everton ellen megszerezte első gólját az angol élvonalban, a mostani idényben pedig duplázott az Ipswich ellen 4–2-re megnyert Ligakupa-találkozón. A jövőben bizonyára egyre több lehetőséget kap Mikel Artetától, és bizonyíthatja, hogy valóban ő az angol futball egyik legnagyobb tehetsége.

Az övén és Tomás Arandáén kívül a török Can Uzun (Eintracht Frankfurt), a mexikói Gilberto Mora (Tijuana), az amerikai Zavier Gozo (Crystal Palace), a spanyol Jesús Rodríguez (Como), a holland Kees Smit (AZ Alkmaar), illetve három női labdarúgó, a dán Chloe Sarwie (Nordjaelland), a brazil Giovanna Waksman (Lyon), valamint a német Lotta Wrede (Hamburg) neve szerepel még a listán.

Dowman a legfiatalabb, a többiek mind idősebbek nála, ennek ellenére talán neki van a legtöbb esélye arra, hogy egyszer valóban a legjobbak között emlegessék majd.

Messi tavaly is megnevezett tíz reménységet, akkor olyan játékosok kaptak helyet a lajstromban, mint Lamine Yamal, Kenan Yildiz, Antonio Nusa vagy az RB Leipzig reménysége, Assan Ouédraogo.