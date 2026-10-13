Nemzeti Sportrádió

Doerfer Noémi nyerte meg a magyar bajnokságot lovastusában

2026.10.13. 18:16
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A dobogón balról jobbra: Jakli Norina, Doerfer Noémi és Kaizinger Balázs (Fotó: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok/Facebook)
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Lovassport Doerfer Noémi lovastusa
Doerfer Noémi nyerte meg a lovastusázók Bábolnán rendezett magyar bajnokságát.

A Crystal Barney nevű lovával diadalmaskodó Doerfer mögött Jameson nyergében Jakli Norina lett az ezüstérmes, míg a párizsi olimpikon Kaizinger Balázs – és Clover 15 – harmadikként zárt.

A versenyhétvégén megrendezték Bábolnán az első négycsillagos viadalt is, melyen Piltown Harryvel szintén Doerfer győzött a nemzetközi mezőnyben egy-egy cseh és indiai lovast megelőzve. Az esemény sikere után a Magyar Lovassport-szövetség úgy döntött, megpályázza a jövő évi regionális olimpiai kvalifikációs verseny rendezési jogát.

 

Lovassport Doerfer Noémi lovastusa
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