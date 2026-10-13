Doerfer Noémi nyerte meg a magyar bajnokságot lovastusában

A Crystal Barney nevű lovával diadalmaskodó Doerfer mögött Jameson nyergében Jakli Norina lett az ezüstérmes, míg a párizsi olimpikon Kaizinger Balázs – és Clover 15 – harmadikként zárt.

A versenyhétvégén megrendezték Bábolnán az első négycsillagos viadalt is, melyen Piltown Harryvel szintén Doerfer győzött a nemzetközi mezőnyben egy-egy cseh és indiai lovast megelőzve. Az esemény sikere után a Magyar Lovassport-szövetség úgy döntött, megpályázza a jövő évi regionális olimpiai kvalifikációs verseny rendezési jogát.