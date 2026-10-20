Nemzeti Sportrádió

Guirassy duplázott, ismét vezet a Dortmund a Sabah ellen – ÉLŐ BL-EREDMÉNYKÖVETŐ

T. Z.T. Z.
2026.10.20. 18:45
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Fotó: Getty Images
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Bajnokok Ligája BL-alapszakasz eredménykövető
A 3. fordulóval folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza. A keddi mérkőzések alakulását ön is nyomon követheti folyamatosan frissülő cikkünk segítségével.

Cikkünk folyamatosan frissül!

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) 2–1 (Aydin 4. Greenwood 11., ill. Provod 15.)
Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) 1–2 (McCarthy 39., ill. Guirassy 10., 53.)
KÉSŐBB
21.00: Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)
21.00: Porto (portugál)–PSV (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+, Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)

 

Bajnokok Ligája BL-alapszakasz eredménykövető
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