Guirassy duplázott, ismét vezet a Dortmund a Sabah ellen – ÉLŐ BL-EREDMÉNYKÖVETŐ
A 3. fordulóval folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza. A keddi mérkőzések alakulását ön is nyomon követheti folyamatosan frissülő cikkünk segítségével.
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BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) 2–1 (Aydin 4. Greenwood 11., ill. Provod 15.)
Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) 1–2 (McCarthy 39., ill. Guirassy 10., 53.)
KÉSŐBB
21.00: Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)
21.00: Porto (portugál)–PSV (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+, Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)
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