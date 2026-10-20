New York állam vizsgálja a 2042-es téli olimpia rendezési lehetőségét

A The Athletic sportlap szerint Kathy Hochul kormányzó jelentette be az ötkarikás kezdeményezést, amely több mint kilencven üzleti, kormányzati, sport- és közösségi szervezet képviselőjét hozta össze, hogy felmérjék, New York államnak folytatnia kell-e a játékok megrendezésére vonatkozó terv előkészítését.

„New York egy olimpiai állam. Megvan a történelmünk, megvannak a helyszíneink, és páratlan szenvedélyünk van a sport iránt. Most összeállítottam egy csapatot a sport, a kormányzat, az üzleti élet és a közösségi vezetés legjobbjaiból és legtehetségesebbjeiből az állam minden szegletéből, hogy kidolgozzuk az olimpiai láng New Yorkba jutásának ütemtervét” – mondta Hochul.

New York városa még soha nem rendezett olimpiát, míg Lake Placid 1932-ben és 1980-ban téli játékoknak adott otthont. A javasolt megoldás a város meglévő fedett sportlétesítményeit ötvözné a New York állam északkeleti részén fekvő Adirondack-hegység kiépített téli sportinfrastruktúrájával.

A kezdeti megbeszélések során figyelembe vették az idén februárban rendezett milánói-cortina téli olimpiára vonatkozó visszajelzéseket, valamint értékelték New York és Lake Placid tapasztalatait a nagyobb nemzetközi események megrendezésében.

A 2030-as téli olimpiát a francia Alpokban, a 2034-est pedig Salt Lake Cityben rendezik.