Nemzeti Sportrádió

„Semmi nem ér többet a családom jólléténél” – meccs közben rabolták ki Antony otthonát

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.16. 10:25
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Antonyt és családját megrázták a történtek (Fotó: Getty Images)
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Real Betis Bajnokok Ligája betörés Antony
A Porto elleni 3–2-es Bajnokok Ligája-győzelem közben törtek be a Real Betis brazil szélsőjének, Antonynak az otthonába. A játékos közösségi oldalán számolt be a történtekről, leírta, hogy legnagyobb aggodalma a családja biztonsága.

Antony számára örömtelinek indult, végül azonban ijesztően zárult a szerda este: miközben csapata 3–2-re legyőzte a Portót a Bajnokok Ligájában, betörők hatoltak be az otthonába. A brazil futballista csapata egyik góljában is szerepet vállalt, hiszen ő készítette elő Cucho Hernández egyenlítő találatát, amellyel a Real Betis 2–2-re módosította az állást.

A brazil szélső másnap a közösségi oldalán osztotta meg a történteket. Mint írta, egy olyan este, amely minden szempontból fantasztikusnak ígérkezett, dühvel és csalódottsággal ért véget.

Antony arról is írt, milyen pokoli érzés, amikor valaki betör az ember személyes terébe. Hangsúlyozta, hogy a történtek érzelmi hatása jóval túlmutat az anyagi veszteségen, hiszen az otthonnak éppen a biztonságot kellene jelentenie. A brazil játékos kiemelte: családja épsége mindennél fontosabb számára.

„A világon semmilyen anyagi érték nem ér többet a családom életénél és jólléténél. Mindent, amit elveszítettünk, vissza lehet szerezni. A munkánk folytatódik, az álmaink megmaradnak, és a siker iránti vágyunk továbbra is ugyanolyan erős” – fogalmazott Antony.

Kevesebb mint két napon belül ez már a második ilyen eset volt Spanyolországban a profi futballisták körében: kedd hajnalban a Villarreal 58-szoros magyar válogatott kapusának, Gulácsi Péternek szintén betörtek az otthonába, ő viszont otthon is tartózkodott családjával, sérülés nem történt.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Real Betis (spanyol)–Porto (portugál) 3–2 (Ezzalzuli 47., Cucho 74., Isco 84. – 11-esből, ill. Veiga 54., Samu 61.)

 

Real Betis Bajnokok Ligája betörés Antony
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