Nemzeti Sportrádió

Kompany kihagyhatja a Bayern München Arsenal elleni BL-rangadóját

T. Z.T. Z.
2026.10.20. 17:13
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Vincent Kompany (Fotó: Getty Images)
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Bayern München Bajnokok Ligája Vincent Kompany
A Bayern München továbbra sem tudja, hogy Vincent Kompany vezetőedző ott lehet-e az Arsenal elleni szerdai szuperrangadón a labdarúgó Bajnokok Ligájában, mivel a belga edző vírusfertőzéssel küzd.

A Kicker keddi beszámolója szerint Aaron Danks másodedző a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Kompanynak pihenésre van szüksége, állapotát pedig folyamatosan figyelik. Mint fogalmazott, Kompany betegsége a lábaira is kihatott, emiatt fájdalmai voltak – így csak a mérkőzés napján derül ki, hogy leülhet-e a kispadra.

Danks hangsúlyozta: az edzői stáb felkészült a vezetőedző lehetséges helyettesítésre, és a csapat programján sem kell változtatni: „Erős edzői csapatunk van, megvannak a saját folyamataink. Fenn kell tartanunk a játékosok jó fizikai állapotát, hogy holnap (szerdán – a szerk.) készen álljanak” – fogalmazott az angol szakember, aki szükség esetén átveheti a vezetőedzői feladatokat.

A bajor csapat játékosa, Serge Gnabry szintén úgy véli, hogy Kompany esetleges hiánya nem okozhat nagy problémát: „A felkészülés menete nem változik. Kiváló edzői stábunk van, Párizsban is remekül mentek a dolgok, amikor az edző eltiltás miatt nem lehetett ott.”

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Szerda, 21.00: Bayern München (német)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

 

Bayern München Bajnokok Ligája Vincent Kompany
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