Így szakította meg rossz sorozatát az MTK a bajnokságban – képgaléria
A labdarúgó NB I 10. fordulójának pénteki mérkőzésén az MTK hazai pályán 1–0-ra legyőzte a hajrában emberelőnyben futballozó Vasast. Mutatjuk az összecsapás legjobb fotóit.
LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–VASAS FC 1–0 (1–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 4212 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Rózsa Dávid, Ring Kevin)
MTK: Varga B. – Armalas, Beriasvili, Radic, Kovács P. – Kata, Zeljkovic – Jurek (Hinora, 65.), Zubor (Varju, 83.), Komáromi – Kerezsi (Nyers, 76.). Vezetőedző: Pinezits Máté
VASAS: Engedi – Pávkovics, Baráth B., Csóka Dániel, Doktorics – Hidi M. S. (Pálinkás, 83.), Rab B. (Mezei, 67.) – Horváth R. (Kovácsréti, a szünetben), Urblík J., Tóth M. (Molnár Cs., 67.) – Koszta (Pethő B., 67.). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Komáromi (26.)
Sárga lap: Baráth B. (60.), Rab B. (62.), Csóka Dániel (84.), Pávkovics (90+1.)
Kiállítva: Kovács P. (76.)
Labdarúgó NB I
1 órája
Komáromi bombagólja három pontot ért az MTK-nak, a Vasas emberelőnyben sem tudott egyenlíteni
Megszakadt a kék-fehérek rossz sorozata – a két csapat 165. első osztályú mérkőzésén az angyalföldieknek semmi sem akart összejönni, s ezen még Kovács Patrik kiállítása sem változtatott.
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