Harry Kane megelőzte Puskás Ferencet a válogatottban szerzett gólokat tekintve

Harry Kane a 60. percben büntetőből megszerezte 85. gólját a válogatottban, ezzel megelőzte Puskás Ferencet, a magyar válogatott legendáját, aki 84-ig jutott. Az angol támadó 119 mérkőzésen jutott el 85 gólig és 20 gólpasszig, míg Puskás 85 meccsen szerzett 84 találatot.

International goals:



85 — Harry Kane

84 — Ferenc Puskás pic.twitter.com/cYfEydk3Hf — StatMuse FC (@statmusefc) July 6, 2026

Minden játékost figyelembe véve Kane-nek így már egyedül áll a kilencedik helyen a válogatottban elért gólok számát tekintve, Puskás pedig a tizedik helyre csúszott vissza. Kane egyébként 16 vb-meccsen 14 gólnál és négy gólpassznál tart, Puskás Ferenc három világbajnoki találkozón lépett pályára magyar színekben, ezeken négy gólt és egy asszisztot jegyzett.