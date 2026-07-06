Nemzeti Sportrádió

Harry Kane megelőzte Puskás Ferencet a válogatottban szerzett gólokat tekintve

B. A. P.B. A. P.
2026.07.06. 06:43
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Harry Kane már 85 gólnál tart a válogatottban (Fotó: Getty Images)
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Puskás Ferenc foci vb 2026 Anglia Harry Kane
Mint ismert, Anglia a társházigazda Mexikót 3–2-re felülmúlva bejutott a legjobb nyolc közé a labdarúgó-világbajnokságon. Az európaiak harmadik gólját Harry Kane szerezte, aki ezzel megelőzte Puskás Ferencet a válogatottsági gólokat tekintve.

 

Harry Kane a 60. percben büntetőből megszerezte 85. gólját a válogatottban, ezzel megelőzte Puskás Ferencet, a magyar válogatott legendáját, aki 84-ig jutott. Az angol támadó 119 mérkőzésen jutott el 85 gólig és 20 gólpasszig, míg Puskás 85 meccsen szerzett 84 találatot.

Minden játékost figyelembe véve Kane-nek így már egyedül áll a kilencedik helyen a válogatottban elért gólok számát tekintve, Puskás pedig a tizedik helyre csúszott vissza. Kane egyébként 16 vb-meccsen 14 gólnál és négy gólpassznál tart, Puskás Ferenc három világbajnoki találkozón lépett pályára magyar színekben, ezeken négy gólt és egy asszisztot jegyzett.

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