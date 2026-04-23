Luís Figo: Aranylabdás lehet Michael Olise

AZ ATLÉTICO MADRID sikeréért szorít Luís Figo. Mint ismert, az 53 éves egykori szélső lesz az egyik csapatkapitány a május 30-án a budapesti Puskás Arénában rendezendő Bajnokok Ligája-döntőt megelőző gálamérkőzésen, így még érdekesebb, hogyan látja a sorozat hajráját. A napokban a Laureus-díjátadó gálán elmondta, mit vár az elődöntőtől, illetve kinek drukkol a még versenyben lévő csapatok közül.

Emlékezhetünk, mekkora vihart kavart, amikor 2000-ben az FC Barcelonától a rivális Real Madridba igazolt, és bár összejöhetett volna az idei döntőben az el Clásico, meghiúsult: a királyiakat a Bayern, a katalánokat az Atlético búcsúztatta a negyeddöntőben. Luís Figo pedig mostantól az utóbbinak szorít, ami kissé meglepő lehet annak fényében, hogy mégiscsak a Real Madrid városi riválisa.

„A jelenlegi mezőnyben egyértelműen a Bayern és a PSG a legerősebb, de én annak örülnék, ha az Arsenal elleni elődöntőre készülő Atlético nyerné meg a Bajnokok Ligáját – idézte Luís Figót a Marca. – Sok-sok év várakozás és az elveszített döntők után megérdemelné a klub, meg aztán jó barátságot ápolok Miguel Ángel Gil Marín vezérigazgatóval és Enrique Cerezo elnökkel. Reálisan nézve azonban a Bayern–PSG elődöntő továbbjutója lesz az aranyérmes.”

A portugál futballcsillag arról is beszélt, kinek a játéka varázsolta el leginkább ebben az idényben.

„Michael Olise elképesztő futballista, a Real Madrid elleni negyeddöntőben ő jelentette a különbséget. De összességében is nagyszerű idénye van. Hamarosan az Aranylabda egyik legfőbb várományosa lesz. Az eddigi játéka nagyon kellemes meglepetés. Hogy el tudnám-e képzelni a Real Madridban? Már most is elit klubban szerepel, nem lenne egyszerű elcsábítani Münchenből.”

A francia szélső 11 mérkőzésen négy gólt és hét gólpasszt jegyez a BL-évadban, a Real Madrid elleni párharcban egy-egy góllal és gólpasszal vette ki a részét a sikerből (összesítésben 6–4).