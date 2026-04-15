Bellingham visszatér, védekező középpályás nem lesz, a Bayernnél nincs meglepetés – íme, a kezdőcsapatok!
Egygólos bajor előnyről következik a Bayern München–Real Madrid Bajnokok Ligája negyeddöntős visszavágó Münchenben. Íme, a két kezdőcsapat!
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
München, Allianz Aréna. Vezeti: S. Vincic (szlovén)
Bayern München: Neuer – Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Kispadon: Urbig (k), Kim Min Dzse, Goretzka, Musiala, N. Jackson, Davies, Ito, Guerreiro, Osmani
Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold, Éder Militao, Rüdiger, F. Mendy – Valverde, B. Díaz, Bellingham, Güler – Mbappé, Vinícius. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Kispadon: Fran González (k), Javi Navarro (k), Carvajal, Alaba, Camavinga, Gonzalo García, Carreras, Ceballos, Fran García, Huijsen, Mastantouno, Pitarch
