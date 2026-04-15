BL-negyeddöntő, visszavágó: Bayern München–Real Madrid 1–1

Bellingham visszatér, védekező középpályás nem lesz, a Bayernnél nincs meglepetés – íme, a kezdőcsapatok!

2026.04.15. 19:49
Jude Bellingham ezúttal kezd. Dönthet ez? (Fotó: Getty Images)
Bayern München Bajnokok Ligája Real Madrid kezdők kezdőcsapatok
Egygólos bajor előnyről következik a Bayern München–Real Madrid Bajnokok Ligája negyeddöntős visszavágó Münchenben. Íme, a két kezdőcsapat!

 

21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
München, Allianz Aréna. Vezeti: S. Vincic (szlovén) 
Bayern München: Neuer – Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Kispadon: Urbig (k), Kim Min Dzse, Goretzka, Musiala, N. Jackson, Davies, Ito, Guerreiro, Osmani  
Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold, Éder Militao, Rüdiger, F. Mendy – Valverde, B. Díaz, Bellingham, Güler – Mbappé, Vinícius. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa 
Kispadon: Fran González (k), Javi Navarro (k), Carvajal, Alaba, Camavinga, Gonzalo García, Carreras, Ceballos, Fran García, Huijsen, Mastantouno, Pitarch

 

Legfrissebb hírek

BL-negyeddöntő, visszavágó: Bayern München–Real Madrid

Bajnokok Ligája
24 perce

Liverpooli lábnyomok: kevés volt ehhez a feladathoz a Slot-csapat?

Bajnokok Ligája
4 órája

Lothar Matthäus szerint a Bayern München a Bajnokok Ligája legnagyobb esélyese

Bajnokok Ligája
5 órája

Durván kifakadt az FC Barcelona elnöke az Atlético Madrid elleni BL-kiesés után

Bajnokok Ligája
6 órája

Jude Bellingham feledtetné rossz élményeit a Bayern ellen

Bajnokok Ligája
8 órája

Mikel Arteta: Bármilyen összeállításban, de tovább kell jutnunk!

Bajnokok Ligája
8 órája

Gyász: elhunyt José Emilio Santamaría, Puskás Ferenc egykori madridi csapattársa

Spanyol labdarúgás
9 órája

Ousmane Dembélé edzőjének ajánlotta a meccs legjobbjának járó trófeát a Liverpool kiejtése után

Bajnokok Ligája
10 órája
Ezek is érdekelhetik