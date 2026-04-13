Barcola felépült, ő is tagja a PSG Liverpoolba utazó BL-keretének

Bradley Barcola március közepén szenvedett bokasérülést, Luis Enrique vezetőedző azóta most először jelölhette a meccskeretbe.

Továbbra sincs a párizsiakkal a két és fél hónapja térdsérüléssel kezelt Fabián Ruiz, valamint a combját fájlaló ifjú szélső, Quentin Ndjantou.

A negyeddöntő első mérkőzését a PSG hazai pályán 2–0-ra megnyerte, a visszavágó kedd este kilenckor kezdődik Liverpoolban.

A párharc nyertese a Real Madrid–Bayern München csata továbbjutójával találkozik az elődöntőben.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Kedd

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–FC Barcelona (spanyol)

Az első mérkőzésen: 2–0

21.00: Liverpool FC (angol)–Paris Saint-Germain (francia)

Az első mérkőzésen: 0–2

Szerda

21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál)

Az első mérkőzésen: 1–0

21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol)

Az első mérkőzésen: 2–1