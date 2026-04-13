Barcola felépült, ő is tagja a PSG Liverpoolba utazó BL-keretének
Bradley Barcola március közepén szenvedett bokasérülést, Luis Enrique vezetőedző azóta most először jelölhette a meccskeretbe.
Továbbra sincs a párizsiakkal a két és fél hónapja térdsérüléssel kezelt Fabián Ruiz, valamint a combját fájlaló ifjú szélső, Quentin Ndjantou.
A negyeddöntő első mérkőzését a PSG hazai pályán 2–0-ra megnyerte, a visszavágó kedd este kilenckor kezdődik Liverpoolban.
A párharc nyertese a Real Madrid–Bayern München csata továbbjutójával találkozik az elődöntőben.
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Kedd
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–FC Barcelona (spanyol)
Az első mérkőzésen: 2–0
21.00: Liverpool FC (angol)–Paris Saint-Germain (francia)
Az első mérkőzésen: 0–2
Szerda
21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál)
Az első mérkőzésen: 1–0
21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol)
Az első mérkőzésen: 2–1