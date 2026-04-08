Arbeloa: Ha van csapat, amely nyerhet Münchenben, az a Real Madrid!

A spanyol szakember szerint voltak biztató jelek is: „Szereztünk egy gólt, ami reményt adott, és sajnálatos, hogy a helyzeteink közül nem tudtunk még egyet értékesíteni. Nem lesz könnyű, de ha van csapat, amely képes nyerni Münchenben, az a Real Madrid.”

Arbeloa kiemelte, hogy csapata képes volt veszélyt teremteni: „Megmutattuk, hogy árthatunk nekik és gólokat szerezhetünk. Rengeteg lehetőségünk volt még egy gólra. Sokat fogunk tanulni abból, ami történt, és abból is, ahogyan ők játszottak. Úgy jutottunk el idáig, hogy alig tudtunk készülni erre a párharcra: a mi csapatunk még nem annyira összeszokott, mint a Bayern, ők már régóta dolgoznak az edzőjükkel, és pontosan tudják, mit akarnak.”

A visszavágóval kapcsolatban határozott üzenetet küldött: „Bízunk a játékosainkban, és ezzel a hittel utazunk Németországba. Aki nem hisz ebben, maradjon Madridban, mert mi mindent egy lapra feltéve megyünk győzni.”

A bajorok történelmi sikert arattak: a Bayern München 2012 óta először győzte le a Realt, és 2001 után először nyert a Bernabéuban. Ennek ellenére a németeknél senki sem dőlt hátra.

A müncheniek vezetőedzője, Vincent Kompany higgadtan értékelt: „Az öltözőben mindenki nagyon-nagyon nyugodt volt, nem különösebben ünnepeltünk. Nyertünk, de a továbbjutáshoz újra nyernünk kell.”

„A Bernabéuban győzni különleges dolog, és ha ezt meg tudod tenni, az azt mutatja, hogy sok mindenre képes vagy. De a párharc még nincs lefutva.”

A párharc tehát teljesen nyitott maradt: bármennyire is értékes ez a siker a Bayern számára, önmagában még nem ér továbbjutást, így a jövő heti visszavágó Münchenben hatalmas csatát ígér.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

REAL MADRID (spanyol)–BAYERN MÜNCHEN (német) 1–2 (0–1)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: M. Oliver (angol)

REAL MADRID: Lunyin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Militao, 62.), Á. Carreras – Valverde, Tchouaméni, Pitarch (Jude Bellingham, 62.) – Arda Güler (Brahim Díaz, 71.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

BAYERN: Neuer – Laimer (A. Davies, 69.), Upamecano, Tah, J. Stanisic – Kimmich, A. Pavlovic (Goretzka, 90+3.) – Olise, Gnabry (Musiala, 69.), Luis Díaz (Bischof, 90+3.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Gólszerző: K. Mbappé (74.), ill. Luis Díaz (41.), Kane (46.)

A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben.