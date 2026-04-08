Játékossors: a korábbi válogatott támadó Ausztriában súlyos sérülést szenvedett

Ugrai Roland súlyos sérülést szenvedett (Fotó: FCU Winklarn)

Az FCU Winklarn a Facebookon számolt be arról, hogy a 33 esztendős Ugrai Roland az előző hétvégi, Hausmening ellen 3–1-re megnyert bajnoki 30. percében súlyos sérülést szenvedett. Azóta az MRI-vizsgálat megállapította, hogy elszakadt a keresztszalagja, továbbá a meniszkusza is megsérült.

A tapasztalt támadóra emiatt műtét vár, s ebben az idényben már nem léphet pályára. Ugrai az osztrák együttesben egyébként a tavaszi szezonban összesen kilenc meccsen szerepelt, s 8 gólt szerzett.

Az ötszörös magyar válogatott játékos itthon korábban többek között a DVSC-ben, az FTC-ben, a Haladásban, a Honvédban, a DVSC-ben, a DVTK-ban és Mezőkövesden szerepelt, az NB I-ben 194 mérkőzésen 42-szer volt eredményes. Légiósként megfordult a görög Atromitosznál és a török Pendikspornál.