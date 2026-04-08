Veszprém, Szeged: a rájátszásban visszatért a remény

VESZPRÉM–PSG

Hogy a magyar bajnok One Veszprém HC férfi kézilabdacsapatát sosem szabad leírni, még akkor sem, ha éppen nagyon nem megy jól a szekere, arra remek példa volt a Bajnokok Ligája-rájátszás első meccse. Xavier Pascual alakulata akkor játszott a legjobban, amikor a leginkább kellett, 32–24-re mosta le a PSG-t a Veszprém Arénában, és ez a nyolc gól már tekintélyes előny a párizsi visszavágóra.

De ami igazán visszaadhatta a hitét a szurkolóknak, hogy a Veszprém tényleg fantasztikusan kézilabdázott a múlt héten, és kicsit újra olyan volt, mint régen, amikor hazai pályán nem lehetett megállítani, bárkit tönkrevert. A védelem közepén Ligetvári Patrik, Dragan Pesmalbek, Ahmed Hesam és Thiagus Petrus is hatalmas munkát végzett, ami azért volt különösen fontos, mert az elmúlt több mint egy évtizedben a védelem volt a csapat legnagyobb erőssége, mondhatni védjegye, de az idény során nem volt mindig áthatolhatatlan a veszprémi fal.

A Veszprém játékosai fantasztikusan kézilabdáztak a múlt héten a PSG elleni rájátszáscsata első felvonásán, és a csapat szurkolói joggal bizakodhatnak, mert az Építők képes lehet megőrizni a nyolcgólos előnyét csütörtökön Párizsban (Fotó: Szabó Miklós)

Most viszont igen, a hazaiak sokkal egységesebb gárda benyomását keltették, sikerült 24 gólon tartaniuk az ellenfelet, és mintha a játékosok is pontosan tudták volna, mit és hogyan kell tenniük. Megfogták a PSG két legnagyobb lövőjét, Elohim Prandit és az exveszprémi Jahja Omart – előbbi tíz lövésből négyszer talált be, utóbbi hét kísérletből csak két gólt szerzett –, amivel a francia támadások méregfogát is kihúzták.

És amellett, hogy a védelem látványosan felkeményedett, sikerült megőrizni a támadások lendületét, hiszen a csoportkörben az Építők meccsenként 33.6 szerzett góllal a Barca mögött a második legtermékenyebb csapat volt. Az első mérkőzésen különösen a magyar csapat francia szélsői villogtak, a bal oldalon Hugo Descat tíz, a jobb szélen Yanis Lenne hat gólig jutott, és egy rontott kísérletük sem volt.

Bár a magyar bajnokságban továbbra is hibátlanul menetel, az Építők idénye nemzetközi szinten egyelőre inkább felemás, miután hazai pályán a Füchse Berlintől és a dán Aalborgtól is kikapott a csoportkörben. Ugyanakkor egy sikeres PSG elleni párbajjal (amire most már jó esélye van), a negyeddöntőbe jutással vitathatatlanul kozmetikázná az idényét, sőt, nagyot lépne előre abban, hogy meg is mentse, a Veszprém sikerének fokmérője ugyanis a Bajnokok Ligája.

ELLENFÉLNÉZŐ PSG (francia)

Alapítva: 1941

Szín: kék, idegenben fehér

Edző: Stefan Madsen

Legnagyobb sikerei: 12x bajnok (2013, 2015–2025), 6x Francia Kupa-győztes (2007, 2014, 2015, 2018, 2021, 2022), Bajnokok Ligája-2. (2017), 4x Bajnokok Ligája-3. (2016, 2018, 2020, 2021), Bajnokok Ligája-4. (2023), klubvilágbajnoki 2. (2016)

A Veszprém mérlege a PSG ellen: 19 mérkőzés, 10 győzelem, 1 döntetlen, 8 vereség, 583–556-as gólkülönbség

És lehet azt mondani, hogy ez a francia csapat már nem a régi, nem olyan erős, mint akár csak néhány éve volt, amit alá lehet támasztani azzal, hogy a csoportkörben több meccset veszített el, mint amennyit megnyert, amire korábban még sosem volt példa a klub történetében, mióta 2013-ban visszatért az európai elitsorozatba.

Ám egyrészt a Veszprémmel sem fordult még elő, hogy a BL-csoport ötödik helyén végzett volna, másrészt az igazság az, hogy a PSG mégiscsak a PSG, a legerősebb francia csapat, és egy ellene aratott győzelem mindig nagy fegyvertény. Nyilván az sem tesz jót a franciák önbizalmának, hogy legutóbb 2023-ban tudtak nyerni a Veszprém ellen, az előző évadban pedig a már Pascual irányította gárda hazai pályán 41–28-ra, Párizsban pedig 37–33-ra győzte le őket, meglepően simán.

A formaidőzítés lehet a továbbjutás kulcsa, bár jelenleg úgy áll a helyzet, hogy az erősebb kártyák talán a Veszprém kezében vannak. A párbajban két olyan csapat csap össze újra egymással, amely próbál ismét magára találni. Úgy néz ki, ez egyelőre inkább a Veszprémnek sikerül, és csütörtökön kiderül, továbbjutás esetén ez elég lehet-e a következő körben a Füchse Berlin ellen is.

VESZPRÉMI VÉLEMÉNYEK Xavier Pascual

(Fotó: Török Attila) Xavier Pascual, a Veszprém edzője: – Bármennyire is nagy az előnyünk, tisztelnünk kell az ellenfelünket, amely alig néhány hete hazai pályán könnyedén legyőzte a Bajnokok Ligája-címvédő Magdeburgot, legutóbb pedig 18 gólos különbséggel múlta felül a Toulouse-t a francia bajnokságban. Már csak ezek miatt az eredmények miatt sem lankadhat a figyelmünk, rendkívül ébereknek kell maradnunk, és akárcsak az első meccsen, a visszavágón is mindenre oda kell figyelnünk, kezdve a védekezésünkkel, a gyors kontráinkon át a befejezéseinkig. Tényleg mindenre. Yanis Lenne Yanis Lenne, a Veszprém jobbszélsője: – Megnyugodni semmiképpen sem szabad. Sajnos nekem már van tapasztalatom abban, hogyan lehet nagy előnyből elbukni, két éve a Montpellier csapatával a BL-negyeddöntőben kilenc góllal nyertünk otthon a THW Kiel ellen, aztán a visszavágón Németországban tízzel kikaptunk, így lemaradtunk a kölni négyes döntőről. A csütörtöki visszavágón ugyanazokat a szabályokat kell követnünk, mint az első mérkőzésen, keményen védekeznünk, és az elmúlt egy hétben is kerestük azokat a játékelemeket, amelyekben javulni tudunk. Párizsban is győzni akarunk!

SZEGED–KIELCE

Az utolsó húsz másodpercben kivédekezett Kielce-akciónak akár döntő jelentősége is lehet a párharcban. A Szeged az első mérkőzés addig eltelt 59 és fél percében elérte, hogy ebben a pillanatban három góllal vezessen. Végül a dudaszó előtti pillanatokban sikerült megőriznie a 26–23-as vezetést, így az lett a végeredmény is.

Michael Apelgren együttese a csoportkörben csak árnyéka volt önmagának, igaz, a svéd vezetőedző helyzetét nem könnyítette meg az október óta szűnni nem akaró sérüléshullám. Azonban mintha ez is megfordult volna, az egyenes kieséses szakasz első körében csak az osztrák balszélső, Sebastian Frimmel nem tudott pályára lépni, a hosszú idő óta az első BL-meccsét játszó norvég jobbátlövő, Magnus Röd például a hajrában két fontos gólt is szerzett.

Mikler Roland bravúrjaira szüksége lesz a Szegednek Lengyelországban (Fotó: Ujvári Sándor/MTI)

Egyébként a Szeged csoportkörös mérlege nem volt sokkal rosszabb (11 pont, 5 győzelem, 1 döntetlen, 8 vereség), mint a 2024–2025-ös idényben (13 pont, 6 győzelem, 1 döntetlen, 7 vereség), de a mutatott játék egyértelműen aggasztó volt. Főként a januári világbajnokság utáni hetekre maradó négy BL-fordulóban látottak, a három vereség és az egy döntetlen után lehetett kongatni a vészharangot.

Egy évvel ezelőtt a Szeged volt az egyetlen csapat, amelyik a rájátszásban idegenben tudta kiharcolni a továbbjutást. Ráadásul akkor a Pick Arénában kikapott a francia PSG-től, de Párizsban tízgólos, kiütéses győzelemmel fordított. Most jobb a kiindulási alapja, amiben Mikler Rolandnak ugyanúgy kulcsszerepe van, mint a tavalyi visszavágón. A rutinos kapus 16-szor védett a múlt héten, hasonló teljesítménnyel Kielcében is életben tartaná a szegedi reményeket. Hogy kellően kipihent legyen, Apelgren pihenőt adott neki a szombati, Komló ellen 37–28-ra megnyert bajnokin.

A csapat két irányítójának összhangja szintén aranyat érhet, az izlandi Janus Smárason és a szerb Lazar Kukics tökéletesen kiegészítették egymást. A korábban már említett Röd is kulcsember lehet, ahogyan Mario Sostaricnak sem szabad hétméterest hibáznia. A szlovén jobbszélső a saját posztjáról beugorva mostanában visszafogottabban teljesít, ennek ellenére 67 góljával így is ő a legeredményesebb szegedi a BL-ben. Igaz, a legutóbbi idényben tényleg csodaszámba menően kézilabdázott, 130 találatát csak a Füchse Berlin klasszisa, a dán Mathias Gidsel tudta felülmúlni.

ELLENFÉLNÉZŐ INDUSTRIA KIELCE (lengyel)

Alapítva: 1965

Szín: sárga-kék

Edző: Talant Dujsebajev

Legnagyobb sikerei: 20x lengyel bajnok (1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2003, 2009, 2010, 2012–2023), 18x Lengyel Kupa-győztes (1985, 2000, 2003, 2004, 2006, 2009–2019, 2021, 2025), Bajnokok Ligája-győztes (2016), 2x Bajnokok Ligája-2. (2022, 2023), 2x Bajnokok Ligája-3. (2013, 2015), 2x klubvilágbajnoki 3. (2016, 2022)

A Szeged mérlege a Kielce ellen: 17 mérkőzés, 6 győzelem, 1 döntetlen, 10 vereség, 468–492-es gólkülönbség

A szerdai visszavágón arra is választ kaphatunk, hogy van-e Szeged-fóbiája a Kielcének, ugyanis a két csapat legutóbbi öt egymás elleni meccsén egy iksz mellett négy magyar siker született, Talant Dujsebajev együttese legutóbb 2022. december 7-én tudta legyőzni magyar riválisát (31–28).

A nagy dolgok a védőfalban dőlhetnek el, az első meccsen tökéletesen sikerült féken tartani a világ egyik legjobb beállóját, Artyom Koroljokot, akit a Jérémy Toto, Gleb Kalaras belsővédő-páros gyakorlatilag lenullázott. A fehérorosz játékos szinte biztos, hogy nem fog még egyszer hatvan percen át ilyen halványan és gólképtelenül játszani, vagy ha igen, az a Kielce kiesését fogja jelenteni.

A párharc továbbjutójára a címvédő Magdeburg vár, Bennet Wiegert csapata a német Bundesliga-trófeát fél kézzel már fogja. Ha a BL-ben is nyerni tudna, akkor 2020 és a THW Kiel után tudna valaki ismét duplázni a BL-ben és a Bundesligában.

SZEGEDI VÉLEMÉNYEK Michael Apelgren

(Fotó: Török Attila) Michael Apelgren, a Szeged edzője: – Örülök a szegedi győzelemnek, de ez csak az első mérkőzés volt, itt egy százhúsz perces párharcot kell megnyerni. A hatvanadik percben vezetünk, de tudom, hogy kemény találkozó vár ránk Lengyelországban. Talán az utolsó tíz perc és Mikler védései jelentették az első meccsen a különbséget, sikerült háromgólos előnyt szereznünk a visszavágóra, de ez csak az első lépés volt! A másodikat Kielcében kell megtennünk. Az első mérkőzésen megmutattuk az erőnket és a tartásunkat, pontosan erre lesz szükségünk a visszavágón is. Mikler Roland Mikler Roland, a Szeged kapusa: – Az előny jó alapot adhat a visszavágóra, de idegenben a Kielce lesz az esélyes. Ez a három gól nem olyan eredmény, amire azt lehet mondani, hogy csak kapjunk ki kettővel, mert ha így állunk hozzá, akkor nagyon meg fog verni minket. Úgy kell odamennünk, hogy nyerjünk, és akkor valóban sikerrel járhatunk. Rettentően nehéz hatvan perc vár ránk, nem biztos, hogy még egyszer huszonhárom gólon tudjuk majd tartani a lengyeleket. Büszke vagyok a fiúkra, mert sokat dolgoztak előttünk, ami az én dolgomat is megkönnyítette.

NS-SZAKÉRTŐ Éles József

(Fotó: Török Attila) Éles József, 179-szeres válogatott kézilabdázó: – Az alapján, ahogy a csoportkörben teljesített, szerintem egy kicsit mindenkit meglepett a Veszprém játéka és biztos győzelme a PSG ellen, ami szerintem eddig a legjobb meccse volt az idényben. Mivel a PSG nem volt rossz formában, senki sem álmodott ekkora különbségről, de ez is azt bizonyítja, hogy a formaidőzítés nagyon jól sikerült, mert nem ősszel kell jól játszani, hanem tavasszal, hiszen ilyenkor jönnek a legfontosabb meccsek. A nyolc gól már nagy előny, szerintem elégnek kell lennie, mert nem érzem azt a franciákban, hogy ezt le tudnák dolgozni. Igazából évek óta nem látom bennük ezt az erőt, valami félrecsúszott Párizsban… A Szeged esetében a rájátszás sorsolása után a BL-végjátékban rutinosabb lengyeleket tartottam esélyesebbnek, de úgy voltam vele, hogy hazai pályán mindenképpen nyerni kell. A háromgólos előny nem rossz, csak jól kell sáfárkodni az idővel a visszavágón, és nem szabad kapkodni. Kielcében nyerni nagy fegyvertény, mindenkinek száz százalékot kell nyújtania, és kellenek majd az extra egyéni teljesítmények is. A lengyeleknél felépült mindenki, nyílt meccsre számítok, amelynek az elején kell nagyon odafigyelni, a végén pedig az dönthet, hogy a végjátékban melyik csapat lesz idegesebb, kinek remeg meg a keze.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

SZERDA

18.45: Industria Kielce (lengyel)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az első mérkőzésen: 23–26

20.45: Nantes (francia)–GOG (dán) (Tv: Sport1)

Az első mérkőzésen: 34–33

CSÜTÖRTÖK

18.45: Wisla Plock (lengyel)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

Az első mérkőzésen: 29–33

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az első mérkőzésen: 24–32

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Április 29–30. és május 6–7.

One Veszprém HC/PSG (francia)–Füchse Berlin (német)

GOG (dán)/Nantes (francia)–Barca (spanyol)

Sporting CP (portugál)/Orlen Wisla Plock (lengyel)–Aalborg HB (dán)

OTP Bank-Pick Szeged/Industria Kielce (lengyel)–Magdeburg (német)

Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.