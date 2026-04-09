„Úgy néznek ki, mint egy másodosztályú csapat” – nem kímélték a Liverpoolt az angol és a francia lapok

ANGLIA

Daily Mail

„Egy hegyet kellene megmászni a visszavágón” – így vezeti fel a Liverpool párizsi vereségéről szóló cikkét a bulvárlap. Az írást jegyző Oliver Holt szerint „a PSG megragadta a Liverpool ruhájának foszladozó szövetét, és széttépte”, az újságíró azt is megállapítja, hogy Szoboszlaiék csapatát belső harcok gyengítik, amire ráerősít a szurkolók Arne Slot iránti, egyre növekvő utálata.

Mirror

A lap szerint „a Liverpool idénye cérnaszálon függ, miután a PSG leiskolázta őket”, megjegyezve, hogy Arne Slot három belső védős rendszere csúnyán besült, s a támadósorok közt minőségi különbség mutatkozott Luís Enrique csapatának javára.

The Guardian

A lap tudósítója, Barney Ronay szerint a PSG stílusos futballja mellett Arne Slot emberei „úgy néztek ki, mintha a múltból jöttek volna”. Ronay szerint nyilván sokat fognak beszélni a csodáról a visszavágó előtt, de a két csapat játékának minősége közti szakadék tagadhatlan.

The Times

A The Times is hasonlóan értékeli a mérkőzést, megjegyezve, hogy „a Liverpoolnak a természet erőire is szüksége lesz, ha meg akarja fordítani a párharcot”. A lap kiemeli: a párizsi meccsen a vendégek egyszer sem találták el a kaput, és csak a PSG gyenge helyzetkihasználása ad némi reményt a visszavágóra.

The Sun

A bulvárlapban Martin Lipton tökéletesen egyetért a The Times szakírójával. „Bár még van rá esély, hogy a Liverpool különleges anfieldi estéinek egyikét előhúzza a kalapból, ez aligha történik meg” – jósolja a zsurnaliszta, aki szerint Hvicsa Kvarachelia Maradonára emlékeztető gólt szerzett.

FRANCIAORSZÁG

L’Équipe

A francia sportlap tárgyilagosan megállapítja, hogy a BL-címvédő könnyed győzelmet aratott a Liverpool felett, és jelentős lépést tett a Bajnokok Ligája-elődöntő felé. „Nem volt sétagalopp, de a PSG-nek nem került nagy erőfeszítésébe, hogy legyőzze a gyengén futballozó Liverpoolt, amely három belső védővel, a kapuja elé húzódva próbált minél kevesebb gólt kapni, és a futballból nem sokat mutatott.”

Le Parisien

A lap több cikkben is foglalkozik e mérkőzéssel, s többek között Alain Boghossiant, a francia válogatott technikai igazgatóját is idézi, aki szerint Hvicsa Kvarachelia megállíthatatlan volt. A párizsi újság ugyanakkor megjegyzi: a visszavágó izgalmait pontosabb befejezésekkel el lehetett volna kerülni.

Le Figaro

„Négyszáznyolcvan millió eurót költenek, és úgy néznek ki, mint egy másodosztályú csapat… Micsoda vicc!” – fogalmazott sommásan a Liverpool teljesítményével kapcsolatban Baptiste Desprez, a lap újságírója, aki szerint a „vörösök” státuszukhoz méltatlanul teljesítettek a Parc des Princes-ben, ami komoly kérdéseket vet fel.