„Úgy néznek ki, mint egy másodosztályú csapat” – nem kímélték a Liverpoolt az angol és a francia lapok
ANGLIA
Daily Mail
„Egy hegyet kellene megmászni a visszavágón” – így vezeti fel a Liverpool párizsi vereségéről szóló cikkét a bulvárlap. Az írást jegyző Oliver Holt szerint „a PSG megragadta a Liverpool ruhájának foszladozó szövetét, és széttépte”, az újságíró azt is megállapítja, hogy Szoboszlaiék csapatát belső harcok gyengítik, amire ráerősít a szurkolók Arne Slot iránti, egyre növekvő utálata.
Mirror
A lap szerint „a Liverpool idénye cérnaszálon függ, miután a PSG leiskolázta őket”, megjegyezve, hogy Arne Slot három belső védős rendszere csúnyán besült, s a támadósorok közt minőségi különbség mutatkozott Luís Enrique csapatának javára.
The Guardian
A lap tudósítója, Barney Ronay szerint a PSG stílusos futballja mellett Arne Slot emberei „úgy néztek ki, mintha a múltból jöttek volna”. Ronay szerint nyilván sokat fognak beszélni a csodáról a visszavágó előtt, de a két csapat játékának minősége közti szakadék tagadhatlan.
The Times
A The Times is hasonlóan értékeli a mérkőzést, megjegyezve, hogy „a Liverpoolnak a természet erőire is szüksége lesz, ha meg akarja fordítani a párharcot”. A lap kiemeli: a párizsi meccsen a vendégek egyszer sem találták el a kaput, és csak a PSG gyenge helyzetkihasználása ad némi reményt a visszavágóra.
The Sun
A bulvárlapban Martin Lipton tökéletesen egyetért a The Times szakírójával. „Bár még van rá esély, hogy a Liverpool különleges anfieldi estéinek egyikét előhúzza a kalapból, ez aligha történik meg” – jósolja a zsurnaliszta, aki szerint Hvicsa Kvarachelia Maradonára emlékeztető gólt szerzett.
FRANCIAORSZÁG
L’Équipe
A francia sportlap tárgyilagosan megállapítja, hogy a BL-címvédő könnyed győzelmet aratott a Liverpool felett, és jelentős lépést tett a Bajnokok Ligája-elődöntő felé. „Nem volt sétagalopp, de a PSG-nek nem került nagy erőfeszítésébe, hogy legyőzze a gyengén futballozó Liverpoolt, amely három belső védővel, a kapuja elé húzódva próbált minél kevesebb gólt kapni, és a futballból nem sokat mutatott.”
Le Parisien
A lap több cikkben is foglalkozik e mérkőzéssel, s többek között Alain Boghossiant, a francia válogatott technikai igazgatóját is idézi, aki szerint Hvicsa Kvarachelia megállíthatatlan volt. A párizsi újság ugyanakkor megjegyzi: a visszavágó izgalmait pontosabb befejezésekkel el lehetett volna kerülni.
Le Figaro
„Négyszáznyolcvan millió eurót költenek, és úgy néznek ki, mint egy másodosztályú csapat… Micsoda vicc!” – fogalmazott sommásan a Liverpool teljesítményével kapcsolatban Baptiste Desprez, a lap újságírója, aki szerint a „vörösök” státuszukhoz méltatlanul teljesítettek a Parc des Princes-ben, ami komoly kérdéseket vet fel.
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool FC (angol) 2–0 (1–0)
Párizs, Parc des Princes. Vezette: José Sánchez (spanyol)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – Doué (I Kang In, 78.), O. Dembélé (L. Hernandez, 88.), Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Liverpool: Mamardasvili – I. Konaté, Van Dijk, J. Gomez – J. Frimpong (Nyoni, 90+1.), Szoboszlai (C. Jones, 78.), Gravenberch, A. Mac Allister, Kerkez (Robertson, 78.) – Wirtz (Gakpo, 78.), Ekitiké (Isak, 78.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Doué (11.), Kvarachelia (65.)
A visszavágót jövő kedden 21 órakor rendezik Liverpoolban.