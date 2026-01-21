Nemzeti Sportrádió

Bajnokok Ligája: Galatasaray–Atlético Madrid

2026.01.21. 18:39
Osimhen (középen) az Afrika-kupáról visszatérve egyből a Galata kezdőjében kapott helyet (Fotó: Getty Images)
Galatasaray Bajnokok Ligája Atlético Madrid
A Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray két vereség után próbál javítani a Bajnokok Ligájában, de nem lesz könnyű dolga az Atlético Madrid ellen. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Galatasaray (török)–Atlético Madrid (spanyol) 1–1 – ÉLŐ
Isztambul, Rams Park. Tv: Sport1. Vezeti: Kovács István (romániai)
Galatasaray: U. Cakir – Sallai R., D. Sánchez, Bardakci, Elmali – Torreira, Lemina – L. Sané, Akgün, B. Yilmaz – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk.
Atlético Madrid: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Giu. Simeone, Koke, Barrios, Almada (Baena, 46.) – Sörloth, J. Alvárez. Vezetőedző: Diego Simeone.
Gólszerző: M. Llorente (20. – öngól), ill. Giu. Simeone (4.)

 

 

Ezek is érdekelhetik