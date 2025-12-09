Bajnokok Ligája: Internazionale–Liverpool
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0–0 (0–0) – élőben az NSO-n!
Milánó, San Siro. V: Felix Zwayer (német)
Inter: Sommer – Akanji, Acerbi (Bisseck, 31.), Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Zielinski, 11.), Mhitarjan, Dimarco – M. Thuram, Lautaro Martínez. Vezetőedző: Christian Chivu
A kispadon: Josep Martínez (k.), Taho (k.), Carlos Augusto, Cocchi, De Vrij, Diouf, Frattesi, Sucic, Bonny, P. Esposito
FC Liverpool: Alisson – Joe Gomez, I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Curtis Jones – Isak, Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
A kispadon: Mamardasvili (k.), Woodman (k.), Bradley, Kerkez, Nyoni, Ngumoha, Wirtz, Wellity Lucky
Gólszerző: