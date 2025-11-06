Pep Guardiola a 20. BL-gólját jegyző Fodent méltatta BVB legyőzése után
„A mostani idényben Phil visszatért, az előző idényben nem csak ő, de mi mindannyian szenvedtünk – kezdte értékelését Pep Guardiola. – Amikor Phil ezen a szinten játszik a vonalak között, akkor az első érintése kivételes, és óriási szívvel tud futni és küzdeni a pályán. Amikor Phil boldog és élvezi a futballt, akkor nem kell sokat magyarázni neki. Egy különleges labdarúgóról van szó, de szükségünk van a góljaira, s reményeim szerint a mai mérkőzés volt az első lépés afelé, hogy ismét a régi formáját hozza.”
A katalán szakember kiemelte, hogy a 25 éves támadó formajavulása fontos csapata vasárnapi, Liverpool FC elleni mérkőzése előtt.
„Phil egy fontos játékos, nem ma jelent meg a semmiből és szerzett két gólt. Két idénnyel ezelőtt ő volt a Premier League legjobb játékosa, s ha valaki képes erre, az azért van, mert kivételes a futballtudása. Gólokról, gólpasszokról, labdaszerzésekről és kivételes munkamorálról beszélek. Phil egy világklasszis játékos, aki nagyon hiányzott ebből a csapatból” – mondta Guardiola, hozzátéve, hogy a City sokkal jobban szerepel, mint az előző évadban.
„Igen, imádom! – válaszolt Phil Foden arra a kérdésre, hogy élvezi-e a játékot a mostani idényben. – Csak annyi a dolgom, hogy boldogan, mosolyogva játsszak. Az előző idény nemcsak nekem, hanem a többieknek is nehéz volt. Most ismét összekovácsolódtunk. A Dortmund kiváló csapat, amely sok gondot okozott nekünk, de mi tartottuk magunkat a meccstervhez, és a csatársorunk segítségével bedaráltuk őket.”
A 25 éves támadó a BVB ellen elérte a 20 gólos határt a Bajnokok Ligájában, olyan legendákat megelőzve, mint Johan Cruyff, Marco van Basten vagy épp Jan Koller. Foden erre nem tért ki, de azt elmondta, hogy sokat tanult a maga mögött hagyott nehéz időszakban.
„Meglepett, hogy mennyire sok területem volt. A lényeg az volt, hogy tartottam magam a mester utasításaihoz és vártam a megfelelő pillanatra. Szerintem a legjobbkor jutott el hozzám a labda, én felnéztem, megláttam a területet, majd a védőt paravánnak használva lőttem, hogy a kapus ne lássa a labdát” – idézte fel az első gólját Phil Foden.
|„Ha az apró részleteket nézzük, sokkal jobban, tisztábban játszottak nálunk, s ennek meg is lett az eredménye. Mi még nem értük el ezt a szintet, de ide szeretnénk eljutni. Naponta dolgoznunk kell, s a jövőben talán képesek leszünk máshogyan hozzáállni ezekhez a mérkőzésekhez” – összegzett a BVB mestere.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4–1 (2–0)
Manchester, Etihad Stadium, 50 513 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)
Manchester City: G. Donnarumma – Matheus Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly (Ait-Nuri, 86.) – Nico González – Savinho (Bernardo Silva, 79.), Reijnders (R. Dias, 79.), Foden, Doku (Cherki, 79.) – Haaland (Marmus, 86.). Menedzser: Josep Guardiola
Dortmund: Kobel – W. Anton, N. Schlotterbeck, Benszebaini (Can, 67.) – Ryerson, Sabitzer (Gross, 67.), F. Nmecha, D. Svensson – Adeyemi (Fábio Silva, 82.), Beier (Chukwuemeka, 67.) – Guirassy (Jobe Bellingham, 67.). Vezetőedző: Niko Kovac
Gólszerző: Foden (22., 57.), Haaland (29.), Cherki (90+1.), ill. W. Anton (72.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
4
4
–
–
14–3
+11
12
|2. Arsenal
4
4
–
–
11–0
+11
12
|3. Internazionale
4
4
–
–
11–1
+10
12
|4. Manchester City
4
3
1
–
10–3
+7
10
|5. Paris SG
4
3
–
1
14–5
+9
9
|6. Newcastle United
4
3
–
1
10–2
+8
9
|7. Real Madrid
4
3
–
1
8–2
+6
9
|8. Liverpool
4
3
–
1
9–4
+5
9
|9. Galatasaray
4
3
–
1
8–6
+2
9
|10. Tottenham
4
2
2
–
7–2
+5
8
|11. Barcelona
4
2
1
1
12–7
+5
7
|12. Chelsea
4
2
1
1
9–6
+3
7
|13. Sporting
4
2
1
1
8–5
+3
7
|14. Borussia Dortmund
4
2
1
1
13–11
+2
7
|15. Qarabag
4
2
1
1
8–7
+1
7
|16. Atalanta
4
2
1
1
3–5
–2
7
|17. Atlético Madrid
4
2
–
2
10–9
+1
6
|18. PSV Eindhoven
4
1
2
1
9–7
+2
5
|19. Monaco
4
1
2
1
4–6
–2
5
|20. Pafosz
4
1
2
1
2–5
–3
5
|21. Bayer Leverkusen
4
1
2
1
6–10
–4
5
|22. FC Bruges
4
1
1
2
8–10
–2
4
|23. Eintracht Frankfurt
4
1
1
2
7–11
–4
4
|24. Napoli
4
1
1
2
4–9
–5
4
|25. Marseille
4
1
–
3
6–5
+1
3
|26. Juventus
4
–
3
1
7–8
–1
3
|27. Athletic Bilbao
4
1
–
3
4–9
–5
3
|28. Union Saint-Gilloise
4
1
–
3
4–12
–8
3
|29. Bodö/Glimt
4
–
2
2
5–8
–3
2
|30. Slavia Praha
4
–
2
2
2–8
–6
2
|31. Olympiakosz Pireusz
4
–
2
2
2–9
–7
2
|32. Villarreal
4
–
1
3
2–6
–4
1
|33. Köbenhavn
4
–
1
3
4–12
–8
1
|34. Kajrat Almati
4
–
1
3
2–11
–9
1
|35. Benfica
4
–
–
4
2–8
–6
0
|36. Ajax
4
–
–
4
1–14
–13
0