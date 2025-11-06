Nemzeti Sportrádió

Játékvezetői kamerával készül a januári kézilabda Eb-re az EHF – videó

2025.11.06. 09:13
A mikrofon után kamerákat is kapnak a játékvezetők a kézilabdában (Fotó: EHF)
Az Európai Kézilabda-szövetség tájékoztatása szerint először a januári férfi kézilabda Európa-bajnokságon használnak a játékvezetőre rögzített kamerát.

Az Európai Kézilabda-szövetség bejelentette, hogy a januárban Dániában, Svédországban és Norvégiában megrendezendő férfi Európa-bajnokságon használják először a játékvezető fejére szerelhető kamerarendszert.

Az új, innovatív technológiát – amelynek köszönhetően a szurkolók a játékvezetők szemszögéből is láthatják a mérkőzéseket – először használják majd európai kézilabda-eseményen. A német Riedel Communications cég Patrick Kessel és Nicolas Winter labdarúgó-játékvezetőkkel együttműködve fejlesztette ki a RefCamnek elnevezett rendszert. 

„A RefCam közelebb hozza a szurkolókat a játékhoz, mint valaha – mondta Martin Hausleitner, az EHF titkára. – Bevezetése aláhúzza az EHF szélesebb körű küldetését, amelynek célja a legmodernebb közvetítési technológia alkalmazása és a nézők élményének folyamatos javítása az arénában és világszerte több millió néző számára is.”

Az EHF kiemelte, hogy a képfelvételekhez hangot is párosítanak, hogy a szurkolók még jobban megértsék, hogyan vezetik a játékvezetők a mérkőzést, illetve betekintést engednek, hogyan kommunikálnak egymással és a játékosokkal. A teljes rendszer súlya kevesebb mint 150 gramm, így nem zavarja a játékvezetők mozgását és kommunikációját. A játékvezetők január 31-én az elődöntőkön, míg február 1-jén a helyosztókon viselik a kamerákat.

 

