Játékvezetői kamerával készül a januári kézilabda Eb-re az EHF – videó

Az Európai Kézilabda-szövetség bejelentette, hogy a januárban Dániában, Svédországban és Norvégiában megrendezendő férfi Európa-bajnokságon használják először a játékvezető fejére szerelhető kamerarendszert.

Az új, innovatív technológiát – amelynek köszönhetően a szurkolók a játékvezetők szemszögéből is láthatják a mérkőzéseket – először használják majd európai kézilabda-eseményen. A német Riedel Communications cég Patrick Kessel és Nicolas Winter labdarúgó-játékvezetőkkel együttműködve fejlesztette ki a RefCamnek elnevezett rendszert.

„A RefCam közelebb hozza a szurkolókat a játékhoz, mint valaha – mondta Martin Hausleitner, az EHF titkára. – Bevezetése aláhúzza az EHF szélesebb körű küldetését, amelynek célja a legmodernebb közvetítési technológia alkalmazása és a nézők élményének folyamatos javítása az arénában és világszerte több millió néző számára is.”

Az EHF kiemelte, hogy a képfelvételekhez hangot is párosítanak, hogy a szurkolók még jobban megértsék, hogyan vezetik a játékvezetők a mérkőzést, illetve betekintést engednek, hogyan kommunikálnak egymással és a játékosokkal. A teljes rendszer súlya kevesebb mint 150 gramm, így nem zavarja a játékvezetők mozgását és kommunikációját. A játékvezetők január 31-én az elődöntőkön, míg február 1-jén a helyosztókon viselik a kamerákat.