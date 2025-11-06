Kiemelkedő magyar eredmények a légtorna művészeti világbajnokságon

A Magyar Levegősportok Szövetségének (MALESZ) csütörtöki tájékoztatása szerint a viadalon 22 ország mintegy 600 versenyzője vett részt, Magyarországot 88 sportoló képviselte, akik 97 versenyszámban indultak és 17 arany-, 16 ezüst-, valamint 7 bronzérmet nyertek.

A művészeti vb különlegessége, hogy itt a gyakorlat művészi értéke számít a leginkább: a versenyzők kellékeket, díszleteket és videóhátteret is használhatnak, a legtöbb pontot pedig az összhatásra lehet kapni, maximum százat. Idén két magyar produkció is elérte ezt a legmagasabb művészi pontszámot. A vb legmagasabb összpontszámát is magyar sportoló, Dancz Boglárka szerezte meg.

Simkó Georgina, a MALESZ alelnöke kiemelte, a légtorna világszerte egyre népszerűbb, egyszerre esztétikus művészet és komoly fizikai kihívás.

December 9. és 14. között Budaörs ad otthont a rúdsport és légtorna világbajnokságnak, amely a művészeti vb-vel szemben elsősorban a technikai elemekre és a sportteljesítményre koncentrál.