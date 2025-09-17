Megfogyatkozva is a PSG az esélyes az Atalanta ellen

A PSG is bemutatkozik szerdán a BL új idényében: a címvédő az elmúlt hónapokban nagy változásokon áteső Atalantát fogadja a Parc des Princes-ben. Nem vitás, hogy Luis Enrique edző vezetésével a PSG történetének legsikeresebb korszakát éli, a régóta áhított BL-győzelem előtt ugyanis bezsebelte a bajnoki címet és a Francia Kupát (mondjuk, ez a minimumelvárás a klubnál), majd az újsütetű klubvilágbajnokságon döntőt játszott, hogy aztán egy rövid nyári pihenőt (?) követően augusztusban elhódítsa az európai Szuperkupát a Tottenham ellenében. Mondani sem kell, hogy az új Ligue 1-idényt megerőltetés nélkül négy győzelemmel kezdte a gárda, a legutóbbi, Lens elleni meccsen (2–0) pedig Luis Enrique több kulcsjátékosát (Nuno Mendest és Marquinhost) is pihentette.

Az Atalanta 2024-ben megnyerte az Európa-ligát (a megállíthatatlannak tűnő Leverkusent múlta felül a döntőben), az előző idényben pedig bejutott a BL kieséses szakaszába, ám a lendülete a tavaszra elfogyott. 2024 decemberében a bergamóiak még klubrekordot jelentő tizenegy meccses győzelmi sorozattal vezették a Serie A-t, és óriási győzelmeket arattak Európában – hazai pályán 5–0-ra verték meg a Sturm Grazot, idegenben 6–1-re a Young Boyst – ám a Bruges elleni februári rájátszásban már kettős vereséggel búcsúztak a BL-től. Ezek után Gian Piero Gasperini vezetőedző kilenc év elteltével távozott, helyét korábbi játékostársa, Ivan Juric vette át, akinek három forduló kellett, hogy megszerezze az első bajnoki győzelmet: a Pisa és a Parma elleni 1–1-ek után az Atalanta vasárnap 4–1-re megverte a Leccét.

Mindebből élesen kitűnik, hogy melyik gárda a találkozó egyértelmű esélyese, igaz, a PSG-nél több meghatározó játékos is kidőlt: Ousmane Dembélé és Désiré Doué sérülten tért vissza a válogatottól, Hvicsa Kvarachelia vádliproblémákkal küzd, Lucas Beraldo pedig bokasérülést szenvedett a legutóbbi bajnokin, így ők aligha játszanak. Az Atalantánál a csatár Gianluca Scamacca térdgyulladás miatt az olasz válogatottban sem lépett pályára, a védelemből Sead Kolasinac és Mitchel Bakker egyaránt keresztszalag-szakadás miatt marad ki, a középpályás Édersont pedig meniszkuszsérülés tartja távol a meccstől.

A két csapat korábban csak egyszer találkozott, a 2020-as, Covid-korlátozások miatt egymérkőzéses BL-negyeddöntőben, amelyet a franciák nyertek meg 2–1-re Lisszabonban.

Szeptember 17., szerda

18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)

18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)

21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)

Szeptember 18., csütörtök

18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)

18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)

21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!