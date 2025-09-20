Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár BL: 19 pontos vezetésről bukott el a Falco

2025.09.20. 15:27
Fotó: Unger Tamás
A magyar bajnoki ezüstérmes már az első, FC Porto elleni találkozóján elvérzett a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

 

Nagy fölény az első félidőben, magabiztos Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, 15 pontos differencia a nagyszünetben. Úgy tűnt, semmi gond nem lesz, a magyar bajnoki ezüstérmes probléma nélkül jut a Bajnokok Ligája bulgáriai selejtezőjének második körébe a Filipovity Márkóval megerősített FC Porto kárára. Aztán a harmadik felvonás végétől valami megváltozott…

Nyolcpontos vasi előnnyel kezdődött a negyedik negyed, voltaképpen nyílt volt a mérkőzés. Kihagyott lehetőségek és Keller Ákos óriási blokkja után beesett egy portói hármas (65–60). Hat perccel a vége előtt már csak három volt közte, a palánk alatt nagyon jól dolgozott a rivális, és Javian Davis triplája egyenlítést eredményezett (ebben a mutatóban a mieink 2/26-tal zártak, ami gyakorlatilag értékelhetetlen).

A lelkes, 15 fős szombathelyi szurkolósereg rázendített, de a Porto csak nem akart tágítani, reálisnak tűnt az egylabdás befejezés, 77–77-tel mentünk bele az utolsó három percbe. Davis egy sikeres büntetőjével (Jubrile Belo megkapta a negyedik személyi hibáját) átvette a vezetést a portugál alakulat. Davist nem lehetett tartani, kettő plusz egyes játékával már néggyel ment a Porto, s csupán egy perc maradt hátra. Perl Zoltán ziccere kimaradt, a továbbjutás elúszott, és ez bizony nagyon fájó, hiszen szinte már a padlón volt a Porto. Ahogy be is hallatszott egy drukker mondata: „19-cel is vezettünk…” –a vége viszont 83–79 oda, a Falco a FIBA Európa-kupában folytathatja a nemzetközi szereplését, a BL főtábláján csak a bajnok Szolnok nevét találhatjuk meg.

Jegyzőkönyv hamarosan... 

