BL: Galatasaray–Liverpool

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
GALATASARAY (török)–LIVERPOOL (angol) 1–0 (1–0) – élőben az NSO-n!
Isztambul, Rams Park. Vezeti: Clément Turpin (Nicolas Danos, Benjamin Pages) – franciák
GALATASARAY: U. Cakir – Singo, D. Sánchez, Bardakci, Jakobs – Lemina, L. Torreira, Gündogan (Gabriel Sara, 75.) – Akgün (Sallai, 72.), Osimhen (Icardi, 72.), B. A. Yilmaz (Elmali, 85.). Vezetőedző: Okan Buruk
LIVERPOOL: Alisson (Mamardasvili, 55.) – Frimpong (C. Bradley, 62.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch (Isak, 62.), C. Jones – Wirtz, Ekitiké (A. Mac Allister, 68.), Gakpo (Szalah, 62.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Osimhen (16. – 11-esből)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE