BL: Galatasaray–Liverpool

2025.09.30. 23:01
Fotó: Getty Images
Bajnokok Ligája BL BL-alapszakasz Liverpool Galatasaray Szoboszlai Dominik Sallai Roland Kerkez Milos
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában a Liverpool a török Galatasaray otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
GALATASARAY (török)–LIVERPOOL (angol) 1–0 (1–0) – élőben az NSO-n!
Isztambul, Rams Park. Vezeti: Clément Turpin (Nicolas Danos, Benjamin Pages) – franciák
GALATASARAY: U. Cakir – Singo, D. Sánchez, Bardakci, Jakobs – Lemina, L. Torreira, Gündogan (Gabriel Sara, 75.) – Akgün (Sallai, 72.), Osimhen (Icardi, 72.), B. A. Yilmaz (Elmali, 85.). Vezetőedző: Okan Buruk
LIVERPOOL: Alisson (Mamardasvili, 55.) – Frimpong (C. Bradley, 62.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch (Isak, 62.), C. Jones – Wirtz, Ekitiké (A. Mac Allister, 68.), Gakpo (Szalah, 62.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Osimhen (16. – 11-esből)

Cikkünk folyamatosan frissül...

Kapcsolódó tartalom

Nagy BL-meccs Isztambulban, három magyar lehet a pályán!

KEZDÉS: 21.00. Sallai Roland Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ellen szerezné meg első BL-győzelmét.

Videó: a Galatasaray-szurkolók tűzijátékkal zavarták meg Szoboszlaiékat az esti BL-meccs előtt

Pontosan a Liverpool szállodája előtt történt az incidens.

PERCRŐL PERCRE
 

Ezek is érdekelhetik