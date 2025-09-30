Nemzeti Sportrádió

Óriási a tumultus Almatiban, de nem csúszik a Real Madrid BL-meccse

2025.09.30. 18:05
Fotó: Getty Images
Nem meglepetés, hogy a helyszínen felfokozott érdeklődés várja a Real Madrid kazahsztáni vendégjátékát, de az Almatiból érkező információk szerint még a rendezőket is meglepte a meccs iránt érdeklődő emberek létszáma.

FRISSÍTÉS: A MÉRKŐZÉS AZ EREDETI IDŐPONTBAN KEZDŐDIK EL

A Marca élő hírfolyamában megjelent információk szerint a kezdést végül nem csúsztatják, s a szervezők szerint a hátralevő idő elég lesz a kint várakozó drukkerek beengedésére.

A Cadena SER videóján látható, hogy óriási tömegek próbálnak bejutni a Kajrat Almati és a spanyol gigász összecsapásának otthont adó Központi Stadionba. A Marca információi szerint közel harmincezer nézőre számítanak a szervezők, miközben a már említett létesítmény 23 ezer néző befogadására alkalmas. A spanyol sportlap információi szerint a tumultus miatt előfordulhat, hogy a tervezett 18.45-ös időpontnál később kezdődik el a találkozó, de egyelőre ezt még nem erősítette meg az UEFA.

Kairat Almaty v Real Madrid - UEFA Champions League
A helyiek lelkesedésére nem lehet panasz (Fotó: Getty Images)

 

 

