Óriási a tumultus Almatiban, de nem csúszik a Real Madrid BL-meccse

FRISSÍTÉS: A MÉRKŐZÉS AZ EREDETI IDŐPONTBAN KEZDŐDIK EL

A Marca élő hírfolyamában megjelent információk szerint a kezdést végül nem csúsztatják, s a szervezők szerint a hátralevő idő elég lesz a kint várakozó drukkerek beengedésére.

A Cadena SER videóján látható, hogy óriási tömegek próbálnak bejutni a Kajrat Almati és a spanyol gigász összecsapásának otthont adó Központi Stadionba. A Marca információi szerint közel harmincezer nézőre számítanak a szervezők, miközben a már említett létesítmény 23 ezer néző befogadására alkalmas. A spanyol sportlap információi szerint a tumultus miatt előfordulhat, hogy a tervezett 18.45-ös időpontnál később kezdődik el a találkozó, de egyelőre ezt még nem erősítette meg az UEFA.

‼️🏟️ CAOS en los accesos del Almaty Ortalyk



➡️Miles y miles de personas en los alrededores del estadio que hacen casi imposible pasar a la zona acotada y acreditada antes del Kairat - Real Madrid de #UCL



📽️ @javiherraez pic.twitter.com/DF2kzWeMUs — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 30, 2025