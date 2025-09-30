Lányai is segítették, hogy teljesíteni tudja az UTMB-t

Harmadik alkalommal teljesítette az UTMB királytávját, néhány héttel a célba érkezése után milyen érzésekkel gondol vissza a versenyre?

Vegyesekkel – mondta Olvasztó Dániel, aki 44:46:10-es idővel teljesítette a 174 kilométeres UTMB-t. – Két esztendővel ezelőtt életem legjobb fizikai formájában futottam, tavaly szinte a legrosszabban, idén pedig valahol a kettő között. Viszont most több tapasztalatom volt, és a mentális felkészülésem is sokkal jobban sikerült, mint a korábbi években. Előzetesen bíztam a negyven órán belüli teljesítésben, de a körülmények miatt gyorsan kiderült, hogy ez nem valósul meg.

Melyekre gondol?

Elsősorban az időjárásra. Éppen az első éjszaka kezdetére ékezett meg a beígért hidegfront, ami miatt kisebb megszakításokkal tíz órán keresztül zuhogott az eső, a magasabb részeken pedig esett a hó. Emellett a kétezer méter feletti részeken mínuszt mutattak a hőmérők…

Ráadásul a csapadék ráfagyott a kövekre, amelyek csúszóssá váltak, így a nehéz talaj is lassított rendesen, és a technikás részekről még nem is beszéltünk. Nagyon nehezen lehetett haladni, mentálisan is sokat kivett belőlem az, hogy csurom vizes ruhában, hidegben kellett futni. A szervezők ráadásul felhívták a figyelmet, hogy mindenkinek extra meleg ruhát kell felvennie, az első éjszaka az összes nálam lévő ruhát magamra vettem, de még így is fáztam. Ekkor az időjárási körülmények miatt az átlagosnál többen feladták a versenyt, s én is azt éreztem, ha ez így folytatódik, akkor fizikailag képtelen leszek továbbmenni. Szerencsére javult a helyzet, s az olasz oldalra érve már sokkal szárazabb lett a pálya, felkelt a nap is, a kedvem pedig ismét jóra fordult. Végre lehetett normálisan haladni, s a hátralévő időben már nem is volt különösebb probléma. Kemény volt az éjszaka, nagy árat kellett fizetni, főként ennek köszönhető, hogy a három teljesítésem közül ez ment a leglassabban.

Fotók: UTMB

„Ezt most kiadta, bár nagyon nem adta könnyen magát. Az eddigi legnehezebb UTMB-m egyértelműen, több szempontból is” – ezt írta a verseny után a közösségi oldalán.

Leginkább az időjárás miatt, mert sok más szempontot figyelembe véve viszont könnyebben ment, mint a korábbiak. Például sokkal több vízlelő helyet jelöltek ki, nem csak a frissítőpontokon lehetett hozzájutni. De meg kell említenem az álmosságot és a kialvatlanságot. Nekem ezek nem újdonságok, ugyanis sok két éjszakás versenyt teljesítettem már, így pontosan tudom, hogy a második éjszaka sokkal nehezebb, mint az első. Viszont most nem tudom miért, de az első este sokkal fáradtabbnak éreztem magam az átlagosnál, ez pedig előrevetítette, hogy a második estével még jobban meggyűlik majd a bajom. A három UTMB-teljesítésem közül most éltem meg a legnehezebben a második éjszakát. Vittem be extra koffeint, igyekeztem bevetni néhány praktikát, de ez odáig eszkalálódott, hogy aludnom kellett. A második éjszaka a svájci oldalon aludtam húsz percet, majd a következő ponton megint ledőltem ugyanennyi időre. Pedig nem jellemző rám, hogy kétszer is szünetet tartok pihenés miatt… A második alvás után átzökkentem, rendben lettek a dolgok, tudtam, hogy jó vagyok a szintidőhöz képest, így a hátralévő részben szépen haladtam a célig.

Ismét körbevitte két kislánya cumiját, amelyek megint sokat segítettek a nehéz pillanatokban.

Régebben egy nemzetközi versenyen láttam az egyik futónál hasonlót, s egyből megtetszett, szuper ötletnek tartom. Egyből arra gondoltam, hogy ez verseny közben milyen sok mentális és lelki erőt adhat. Elhatároztam, hogy én is magammal viszem a két kislányom régi cumijait, így az összes nagyobb megmérettetésemen ott vannak velem – természetesen rendre az UTMB-n is. Mindig a táskám oldalára vannak kötve, így a nehéz pillanatokban kézzel meg tudom érinteni, ami komoly erőt ad. Sokszor ez az érintés segít átlendülni a nehéz pillanatokon. Sőt, ezt egyfajta kihívásnak is tekintem, ugyanis azzal a szándékkal rajtolok el, hogy körbevigyem ezt a két cumit. Mostanra már a gyerekek is ismerik a történetet, tudják, hogy apa miért viszi magával ezeket, s mindig megígérem nekik, hogy teljesítem.

Egyébként a mostani UTMB-n a segítőm lesúgta az otthoniaknak, hogy mikor voltam mély hullámvölgyben, ekkor a két lányom felhívott videohívásban, s mondták, tudják, hogy most apának nehéz, de ők nagyon szurkolnak. Ez is elképesztő motivációt adott a folytatásra, igazi adrenalinlöket volt.

Fotók: UTMB

Rendre érzelmesen beszél az UTMB-ről, ez pedig most sincs másképp.

Különleges számomra ez a verseny. Kétszer voltam a TDS-en, immár háromszor az UTMB-n, így már ötéves közös múltam van ezzel az eseménnyel. Már az első alkalommal éreztem, hogy itt valami van a levegőben, különleges a légkör és az atmoszféra, ez olyan motivációt ad, amelyet sehol máshol nem éreztem. Minden esztendőben itt van a terepultrázás elitje, ráadásul a szurkolás is elképesztő, rengetegen vannak kint a pálya szélén. Nem csak napközben, hanem éjszaka is. Érdekes kettőséggel lehet találkozni itt, mert van a szurkolók által megteremtett fantasztikus légkör, illetve a pálya második felében sok helyen teljesen egyedül megy az ember, ilyenkor pedig magába tud mélyedni és csak a saját gondolataira figyelni. Aztán ott van a csodálatos környezet, gyönyörű helyeken járunk, elképesztő dolgokat látunk. A rajt előtt egy héttel már van egyfajta fesztivál, ahol rengeteg programmal várják a futókat és az érdeklődőket, sok márka itt mutatja be az új termékeit. Ahogy közeledik a rajt, úgy fokozódik a hangulat. Tényleg egy csúcsfesztivál, sok amerikai podcastben csak úgy emlegetik az UTMB-t, hogy a terepfutás Super Bowl-ja. Szeretem magamba szívni ezt az érzést, így idén is már egy héttel a rajt előtt megérkeztem, majd a verseny után két nap pihenőt követően hazavezettem.

Jövőre ismét körbeviszi a cumikat?

Egyértelműen ott leszek jövőre is, csak az a kérdés, hogy melyik távon. Beadom a nevezésem az UTMB-re, ha kisorsolnak ezen veszek részt, de ha nem, akkor a TDS lesz. Utóbbival sincs semmiféle problémám, véleményem szerint méltatlanul kevesebb népszerűségnek örvend, pedig jóval technikásabb a pálya, mint a leghosszabb távon. Azonban természetesen nem leszek szomorú, ha negyedik alaklommal is az UTMB távon lehetek ott…