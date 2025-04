„Valószínűleg a családomnak érzelmesebb volt ez, mint nekem” – Thomas Müller az utolsó müncheni BL-meccse után

„Büszke vagyok a csapatra, nagyszerűen teljesítettünk. Nem jött könnyen a siker, sőt, sokat szenvedtünk, de egymást segítve mindent beleadtunk. A Bayern München nagy esélyes már évek óta, négy évet játszottam ott, szóval ismerem a klubot. Remekül játszottak, mi pedig jól védekeztünk.” – értékelt az UEFA oldalának nyilatkozva Benjamin Pavard.

Simone Inzaghi, az Inter vezetőedzője így nyilatkozott: „Ez az este sokáig velünk marad. Meghálálja a kemény munkát, amit végzünk. Egy nagyszerű csapattal kerültünk szembe, de szerencsés vagyok, hogy remek játékosaim vannak, ezek a srácok dolgoznak, áldozatot hoznak, gratulálok nekik ahhoz, amit a pályára tettek”.

„Egy nagyszerű csapat ellen játszottunk, akik jól felkészültek. Az eredményt sajnálom, a csapat úgy játszott, ahogy szerettem volna, csak több gólt kellett volna szereznünk. A fájó valóság azonban az, hogy nem játszhatjuk hazai pályán a BL-döntőt (a finálénak München ad otthont – a szerk.), ezen már nem tudunk változtatni. Ami a teljesítményt illeti, tudjuk, hogy eleget tettünk azért, hogy megnyerjük a két mérkőzést. Öt hónap múlva visszatérünk, de addig sok mindenre számíthatunk” – nyilatkozta Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője.

„Olaszország legjobb csapata ellen játszottunk, amely előttünk csak két gólt kapott a sorozatban. Bivalyerősek hátul, vérbeli védők. Természetesen az elemzés során meg kell említeni a két rögzített helyzetet követően kapott gólt, nagyon esetlen volt, ahogy ezeket kaptuk. Ha a végén bemegy még egy, akkor talán lett volna esély és más helyzetben lennénk” – idézi Thomas Müllert a Kicker, majd hozzátette – „volt olyan szakasz, amikor nyugtalanok voltunk és elpazaroltunk tíz percet. Ennek ellenére a szerdai teljesítmény után nyugodtan tükörbe nézhetünk.”

Mint ismert, a német játékos a nyáron elhagyja a Bayern Münchent, így szerda este utolsó BL-mérkőzésén lépett pályára a bajoroknál. „Most nem érzem magam elérzékenyülve. A csapat is küzdött, én is mindent beleadtam. A családom is ott volt, valószínűleg számukra érzelmesebb volt ez, mint nekem. Ha mindent beleadsz, akkor el kell fogadnod az eredményt. A döntő Münchenben lett volna, nagyon jó a kapcsolatom a szurkolókkal, és a csapat is nagyra tartja őket.”

Müller szerdán a 163. BL-mérkőzésén lépett pályára, ezzel beállította Lionel Messi rekordját. „A számok nem sokat jelentenek nekem.” – reagált erre a 35 éves játékos, aki a jövőjéről is beszélt – „Még nem tudom a menetrendet, nem néztem előre, mert elég sűrű volt az elmúlt pár hét.”

A müncheniek első gólját szerző Harry Kane így értékelt: „Úgy gondolom a két meccsen volt elég lehetőségünk a továbbjutás kiharcolásához. Az Inter jobban élt a helyzeteivel, mint mi, rizikót vállaltunk, de nem jött be. Mindent beleadtunk, de a harmadik gól sehogy sem sikerült. Az Inter a legjobb csapatok között van, szerintem remekül játszottunk, bárkit képesek vagyunk megverni, most ez így alakult.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

INTERNAZIONALE (olasz)–BAYERN MÜNCHEN (német) 2–2 (0–0)

Milánó, San Siro. Vezette: Slavko Vincic (szlovén)

INTER: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni (Bisseck, 87.) – Darmian, Barella (Frattesi, 87.), Calhanoglu, Mhitarjan, Dimarco (Carlos Augusto, 72.) – L. Martínez (Taremi, 81.), M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi

BAYERN: Urbig – Laimer (K. Coman, 83.), E. Dier, Kim Min Dzse (R. Guerreiro, 65.), J. Stanisic – Kimmich, Goretzka (A. Pavlovic, 83.) – Olise, Th. Müller, L. Sané (Gnabry, 65.) – H. Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Gólszerző: L. Martínez (58.), Pavard (61.), ill. H. Kane (52.), E. Dier (76.)

Továbbjutott: az Inter, 4–3-as összesítéssel.