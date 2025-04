November óta megállíthatatlan a BL-ben az Arsenal

„Megnyerhetjük a Bajnokok Ligáját” – Januárban igazolt a Napolitól a PSG-hez, és máris a BL-döntőbe jutásért játszhat. Mennyi esélyt lát az első hely megszerzésére?

– Minden futballista álma a BL-trófea elhódítása, de ez nagyon nehéz feladat, már az elődöntőig eljutni is – válaszolta Hvicsa Kvarachelia, a PSG 24 éves grúz válogatott klasszisa. – A sorozat nevében is benne van, hogy a legjobbak tornája. Eddig jól haladunk, hiszek a csapatban, valamint abban, hogy megnyerhetjük a Bajnokok Ligáját. – Mennyire volt nehéz beilleszkednie a csapatba?

– A legnehezebb az volt, hogy idény közben érkeztem, és ilyenkor nem könnyű felvenni a ritmust. Szerencsére mindenki nagyon kedvesen fogadott, és a szurkolók is az első pillanattól biztattak. – Egyetért azzal, hogy a PSG-é jelenleg az egyik legjobb támadósor, amely az Arsenalnak is gondot okozhat?

– Az én feladatomat is megkönnyíti, hogy sok gyors és képzett futballista játszik körülöttem, ők bármikor képesek a semmiből gólt szerezni vagy gólpasszt adni. Désiré Doué elképesztő játékos, még csak tizenkilenc éves, de az elhivatottsága és a játékszeretete lenyűgöző. Belőlem is a legjobbat hozza ki, hogy ilyen támadókkal futballozhatok együtt.