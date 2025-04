Fantasztikus négyes – Smahulya Ádám jegyzete

Erre kevesen számítottak. Ha a Bajnokok Ligája-idény rajtjánál meg kellett volna tippelni, mely csapatok jutnak be az elődöntőbe, valószínűleg nem sok ember találta volna telibe mind a négyet, gyaníthatóan a Real Madridot, a Manchester Cityt, de talán a Bayern Münchent és a Liverpoolt is többen várták volna a négy közé. Ugyanakkor az Arsenal, a PSG, az FC Barcelona és az Internazionale is megérdemelten jutott el idáig, és arról se feledkezzünk meg, hogy a sokaknak még kevésbé érdekes alapszakasz első négy helyezettje közül három ott van az elődöntőben. Az egyetlen hiányzó sajnos éppen a Szoboszlai Dominikot alkalmazó angol bajnok Liverpool, annak viszont alighanem a legtöbb futballszerető drukker örül, hogy négy különböző nemzet csapata szerepel az elődöntőben.

Legutóbb két német, előtte két olasz, azt megelőzően két-két angol és spanyol együttes jutott a négy közé. Olyanra, mint most, vagyis hogy négy különböző nemzet adja az elődöntő mezőnyét, előzőleg 2018-ban volt példa. Akkor a Bayern, a Real Madrid, a Liverpool és a Roma harcolt a döntőbe jutásért. Most az eddig két angol csapatot búcsúztató PSG, a Real Madridon kettős győzelemmel túljutó Arsenal, a csúcsformában lévő FC Barcelona és a rendkívül szervezett Internazionale csatázik azért, hogy ott lehessen a május 31-i müncheni döntőben. Más-más okból, de mindegyikük győzelme különleges lenne.

A londoniak és a párizsiak először nyerhetik meg a BL-t, a katalánok Hans-Dieter Flick első idényében triplázhatnak (ehhez persze a bajnoki címet is be kell söpörniük, a Király-kupa már megvan), az Inter révén pedig 15 év elteltével nyerhet ismét olasz együttes, 2010-ben is a milánói fekete-kékek diadalmaskodtak. Nem szívesen tippelnénk, de az biztos, hogy kiváló párharcokra van kilátás, és biztosan lesz még dráma és izgalom.

Eddig sem panaszkodhattunk, a rájátszásban a Manchester City búcsúja, a nyolcaddöntőben Julián Álvarez vitatható módon érvénytelenített tizenegyese, a negyeddöntőben Declan Rice két bődületesen nagy szabadrúgásgólja szolgáltatta a fő beszédtémát. Kíváncsian várom, vajon az elődöntőkre milyen izgalmakat tartogat még a sorozat. Legfeljebb azt sajnálhatjuk, hogy ebben az idényben már csak öt alkalommal játsszák le a BL-himnuszt, amelyet egy év múlva Budapesten, a Puskás Arénában rendezendő döntőben hallgatunk majd.

