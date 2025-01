Pihenőt adhat kulcsjátékosainak a Lille ellen Arne Slot

Minden jel arra utal, hogy a Liverpool kedden biztossá teheti helyét a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Szoboszlai Dominik csapata az egyetlen a mezőnyben, amely az eddigi összes mérkőzését megnyerte – így természetesen toronymagasan vezeti a tabellát –, az előző fordulóban, a Girona elleni győzelemmel már biztossá tette legalább a rájátszást érő pozíciók valamelyikét, és ha a Lille-től nem kap ki hazai pályán, a legjobb nyolc közül sem szorulhat ki.

Márpedig a Liverpool nemcsak Európában iskolázza le a mezőnyt, hanem a Premier League-ben is, és bár a csapat továbbra sem sziporkázik, ha kell, szenvedve is hozza a győzelmeket. Az említett gironai mérkőzésen a házigazdák nyolcszor lőttek kapura a tizenhatoson belülről, a várható gól (xG) mutatójuk bőven egy fölé kúszott (1.25), a Liverpool azonban nemcsak megúszta kapott gól nélkül, de az akcióból kidolgozott gólhelyzeteket tekintve jóval alacsonyabb xG-értékkel (0.83 az első, 0.21 a második félidőben) hozta a meccset egy tizenegyesből szerzett találattal. Vagy említhetnénk a legutóbbi Premier League-fordulót is, amikor a 90 percen át gyakorlatilag tíz mezőnyjátékossal védekező Brentford ellen már a ráadás perceiben vitt be kegyelemdöfés(eke)t a Liverpool úgy, hogy a rendes játékidőben legfeljebb Szoboszlai Dominik távoli, a lécen csattanó lövéséből lehetett volna gól.

Apropó kései kegyelemdöfések! A Brentfordban a 65. percben beálló, majd a 90+1. és a 90+3. minutumban eredményes Darwin Núnez már a második a klub örökranglistáján a Premier League-ben a 90. perc után szerzett gólok tekintetében. A vonatkozó listát Sadio Mané vezeti hat találattal, a Liverpoolhoz 2022-ben érkező uruguayi ötnél jár. Mindez azért lényeges a Lille elleni találkozó előtt, mert a csapat kisebb gondokkal küszködött csatárfronton az elmúlt időszakban, többek között azért, mert Núnez – Arne Slot szavait idézve – önbizalomhiánnyal játszott. Tény, hogy a játékos ezt megelőzően összesen járt két gólnál a PL-ben, és a BL-ben is csak egyszer volt eredményes, miként az angol Ligakupában is, ami egy fél idényt tekintve édeskevés. Kérdés, hogy a mostani duplázás visszahozza-e az önbizalmát, mert Diogo Jota szereplése sérülés miatt több mint kérdéses a keddi meccsen.

Szintén kérdés, mi lesz Szoboszlai Dominikkal, aki az év eleji betegséget már bőven maga mögött hagyta, és láthatóan felvette az utazósebességet. Miután a negyedosztályú Accrington elleni FA-kupa-mérkőzésen (4–0) gólpasszal tért vissza, ám csak egy félidőt játszott, a Nottingham elleni rangadón már kilencven percet töltött a pályán, Brentfordban pedig kezdő volt, és csak azért cserélte le Slot, mert az utolsó negyedórában kompletten átszervezte a csapat struktúráját. Ugyanakkor senkit sem lepne meg, ha a Liverpool menedzsere megkeverné a kártyákat, mert miként az idényben többször is bizonyította már, éppen a neuralgikus pontokon tudja és szereti rotálni a csapatát. Teoretikusan egy felforgatott kezdővel is hoznia kellene legalább az egy pontot, márpedig Slot nem csak a Lille elleni csatáig pillant előre, hiszen az elkövetkező bő két hétben a csapat még játszik a PSV-vel, a bajnokságban utazik a bomba formában lévő Bournemouthhoz, és jön a Tottenham elleni Ligakupa-elődöntő-visszavágó egygólos hátrányból.

Az angliai elemzők szerint, ha Slot rotál, akkor a sérülékeny Ibrahima Konatét hagyhatja ki a védelem tengelyéből és Endo Vatarut játszathatja Virgil van Dijk mellett, a középpályán pedig a két bizalmi emberét, Alexis Mac Allistert és Szoboszlai Dominikot pihentetheti – előbbit Curtis Jones, utóbbit Harvey Elliott helyettesítheti, legalábbis a kezdés pillanatában.

A Liverpoolnak persze nem árt óvatosnak lennie, mert a Lille kifejezetten megerősödött az elmúlt időszakban. A BL-ben az első fordulóban elszenvedett vereséget követően négy győzelem, egy döntetlen a mérlege, a Ligue 1-ben pedig úgy áll a harmadik helyen Bruno Genésio csapata, hogy legutóbb szeptemberben kapott ki.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

18.45: Atalanta (olasz)–Sturm Graz (osztrák) (Tv: Sport2)

18.45: Monaco (francia)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német)

21.00: FC Bruges (belga)–Juventus (olasz)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport2)

21.00: Benfica (portugál)–FC Barcelona (spanyol)– élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool (angol)–Lille OSC (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Bologna (olasz)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–PSV (holland)