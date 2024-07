A TNS-t irányító Craig Harrison a harci szellemben bízik

Craig Harrison határozottan érkezett a mérkőzés előtti budapesti sajtótájékoztatóra. Van is oka önbizalomra, 2011 óta második időszakban irányítja a The New Saintst, összesen nyolcszor repítette bajnoki címig a walesi együttest. A játékosként Middlesbrough-ban nevelkedő, majd Bryan Robsonnál a felnőttek között bemutatkozó hátvéd edzőként is a biztos védekezést tartja szem előtt.

– Kőkemény mérkőzés vár ránk – mondta Craig Harrison a Groupama Arénában tartott sajtótájékoztatón. – Az első fordulóban jól teljesítettünk, rászolgáltunk, hogy itt legyünk. Készen állunk az újabb kihívásra, még véletlenül sem turistaként érkeztünk Budapestre. Gyönyörű stadionban léphetünk pályára, egyértelmű célunk, hogy életben tartsuk a továbbjutási reményeinket.

A vezetőedző angol, és az öltözőben több az angol, mint a walesi játékos. Olyannyira, hogy a huszonkilenc tagú keretben mindössze hét olyan futballista szerepel, aki ízig-vérig walesi. Mindenesetre száz százalékig brit együttes a TNS, hiszen légiósai angol állampolgárok, akad amerikai-angol, lengyel-angol és ír-angol is. A tréner elmondta, nem könnyítette meg a helyzetüket, hogy a Ferencvárosnak Pascal Jansen személyében új vezetőedzője van.

„Kénytelenek voltunk a korábbi klubja, az AZ meccseit elemezni. Abból jobban láthattuk, milyen stílusban játszik Pascal Jansen csapata, mit várhatunk a Ferencvárostól. Új filozófiát képvisel a klubnál, talán négy−három−hármas felállásban futballozhat az együttes, kedd este a kezdő sípszó után tíz perccel után már okosabbak leszünk.”

A 46 éves szakvezető elmondta, az ő erősségük az összeszokottság, néhány labdarúgó tíz éve együtt játszik. A bajnokságban egyértelműen a támadófutballt erőltetik, annak pedig kifejezetten örül, hogy a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában idegenben is betaláltak az FK Decsics kapujába (1–1). A Ferencváros otthonában a harci szellem viheti őket előre, szoros eredményre számít.

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

20.00: Ferencvárosi TC–The New Saints (walesi), Budapest, Groupama Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!