Pascal Jansen: A Ferencváros elit klub, márpedig ezzel együtt felelősség is jár

Elérkezett a pillanat. Pascal Jansen vezetőedző a június 13-i kinevezését követően július 23-án – kedden 20 órakor – immár hivatalosan is bemutatkozik a Ferencváros kispadján. A holland tréner 39 napnyi közös munka után debütál az FTC-nél, az első alkalom mindig emlékezetes az életben, még akkor is, ha futballmérkőzésről van szó…

Mindegy, hogy negyven, vagy húsz nap a felkészülés

Pascal Jansen ráadásul a Ferencváros szurkolói előtt, a Groupama Arénában irányíthatja először tétmeccsen új csapatát, az első benyomás, így a The New Saints elleni eredmény hatványozottan fontos. Kíváncsiak voltunk rá, a mögöttünk hagyott 39 nap mire volt elég, mennyire sikerült megismerni a futballistákat, mindenkiről tiszta képet kapott-e, vagy akadnak azért még kérdőjelek a fejében?!

„A felkészülésre valóban kellő időnk volt, az más kérdés, ha a negyven helyett csak húsz napunk lett volna, annak is elégnek kellett volna lennie – felelte lapunk kérdésére a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Pascal Jansen. – Az első tétmérkőzésre mindenképpen készen kell hogy álljunk! Ne feledjük, új országba, új klubhoz kerültem, nekem is adaptálódnom kellett, de úgy érzem, sikerült mindenkit megismerni, képet kapni arról, ki mire képes.”

A holland tréner szerint igazi elit klub az FTC

Az 51 éves tréner a felkészülés alatt mindenkinek megadja a lehetőséget a bizonyításra – a Dejan Sztankovicsnál a keretből kitett futballistáknak is –, akadt aki élt vele, akadt aki nem… Az elmúlt idényben fegyelmezetlenség miatt száműzött Alekszandar Pesics a jelek szerint megragadta a kínálkozó lehetőséget, Varga Barnabás fejsérülése után első számú csatárrá lépett elő, alighanem a The New Saints ellen is ő kezd elöl.

De vajon mit várhatnak a drukkerek a csapattól?

„Energikus Fradira számíthatnak a szurkolók! – szögezte le a holland tréner. – A Ferencváros elit klub, márpedig ezzel együtt felelősség is jár. Nem csak nekem, vezetőedzőnek, a játékosoknak is. Mindenki keményen dolgozott az elmúlt hetekben, de hogy végül is mennyire sikerült átadnom az általam elvártakat, az első tétmérkőzésen kiderül. A pálya sosem hazudik, kedd este minden kiderül.”

Új vezetőedző kinevezését követően rendre nagy kérdés: vajon milyen stílust, filozófiát képvisel a labdarúgásban?!

Pascal Jansen Londonban született, holland édesapja zenészként, angol édesanyja énekesnőként dolgozott. A holland-angol kettős állampolgárságú tréner a hollandiai Zaandamban nőtt fel, ott kezdett futballozni, és korai térdsérülése miatt az edzősködést is Hollandiában kezdte – stílusban tehát a holland iskolát képviseli. Ifjúsági csapatokat, utánpótlás akadémiát is vezetett, a felnőttek között az AZ első csapatát 2020 decembere és 2024 januárja között dirigálta. Ebből a szempontból a ferencvárosi lehetőség fejesugrás a mély vízbe, az ismeretlenbe.

„Amikor először megérkeztem Budapestre, és Hajnal Tamás sportigazgatóval találkoztam, rögtön úgy éreztem, a klubbal máris egy energiaszintem mozgunk. És ez jó érzéssel töltött el. Ami a játékot illeti, nálam nincs félgőz, végig maximális fordulatszámon kell pörögni. Kedden ráadásul hazai pályán lépünk pályára, és ezt az energiával teli játékot sok-sok támadással szeretnénk fűszerezni. Edzőként nagyon nem szeretem, ha nincs nálunk a labda. Intenzív játékot kérek a futballistáimtól, és ha az ellenfél birtokolja a labdát, azt minél gyorsabban vissza kell szereznünk.”

Direkt futballt játszik a walesi bajnokcsapat

Játékosai az elmúlt hetek közös munkáját követően alapos vezetőedzőnek jellemezték Pascal Jansent. Olyan típus, aki egyetlen részletet sem szeret kihagyni, és az edzőtáborokban nem csupán a tréningeken van előírt program, a szabadidőben is percre pontosan le van osztva minden. A tréner nem tagadta, szereti az alaposságot, így természetesen a keddi riválist, a TNS-t is töviről-hegyire kielemezte stábjával.

„Meglátjuk, mire lesznek képesek. A The New Saints személyében is bajnokcsapatról beszélünk, tudják hogyan kell mérkőzéseket nyerni, címeket elhódítani. De ez már az európai porond, itt keményebb a harc. A Bajnokok Ligájában nincsenek könnyű ellenfelek, és bár a montenegrói ellenfelükön könnyedén túlléptek, abból nem vonhattunk le messzemenő következtetéseket. Direkt stílusban futballoznak, odahaza a walesi bajnokságban dominálnak, számomra nagy kérdés, hogy a Ferencváros ellen is képesek lesznek-e ugyanerre a játékra?”

A jövő keddi visszavágóra hétfőn délelőtt indul útnak Angliába a csapat – a The New Saints a walesi és angol határon lévő két határváros, a Llansantffraid és az Owestry közös egyesülete, hazai összecsapásaikat az angol oldalon fekvő Owestryben játssza. A Ferencváros vezetőedzője természetesen győzelemmel szeretne debütálni a kispadon, és előnnyel utazna a párharc második összecsapására.

– Várta már ezt a napot?!

– Mi az hogy! A megszokottnál picit hosszabb volt a vakáció, a családdal hazautaztunk Ecuadorba, teljes mértékig feltöltődtem. De örömmel jöttem vissza a Népligetbe, jó volt elkezdeni az edzéseket, és jó felkészülésen vagyunk túl. Nagyon vártam már, hogy elkezdődjön az idény, jó erőben, optimistán várom a mérkőzéseket, készen állok az előttünk álló kihívásokra. – Pascal Jansen személyében új tréner érkezett a csapat élére. Sikerült teljesen összecsiszolódni?

– Fontos volt, hogy minél gyorsabban megtaláljuk a közös hangot a szakmai stábbal, Pascal Jansen elvárásait a lehető leghamarabb megismerjük. Minden edzőnek megvan a maga rálátása a futballra, nekünk játékosoknak ezt el kell fogadnunk, és alkalmazkodnunk hozzá. Nem szeretnék a korábbi edzőkkel foglalkozni, ráadásul csak egy éve tértem vissza a Ferencvárosba. De úgy érzem, jó úton indultunk el, a Fradi ismét egy nagy család. Cristian Ramírez a hétfői sajtÓTÁJÉKOZTATÓN (Fotó: Koncz Márton) – A védelembe a brazil Raul Gustavo személyében új belső védő érkezett. Sikerült beilleszkednie a hátvédsorba?

– Érkeztek új játékosok a keretbe, és mindenkinek sikerült gyorsan beilleszkednie. Raul Gustavo remek játékos, Brazíliából jött, korábbról ismertem őt, szóval a magam részéről nagyon örültem az érkezésének. Remekül megértjük egymást a pályán, és azon kívül is. A védekezésünk összeállt, mindenben segítjük egymást. – A The New Saints walesi csapat, tele angol futballistával, és angol edzővel a kispadján. Harcos riválisra számít?

– Kemény párharc előtt állunk, de egy biztos, készen állunk a harcra. A megszokottnál hosszabb felkészülésen vagyunk túl, minden részletre volt időnk. Számomra a kedd esti összecsapás máris egy igazi döntő, csakis erre fókuszálok. A szakmai stábtól megkaptuk a kellő információt, mire számíthatunk, harcos együttes vár ránk. De itthon kezdjük a párharcot, márpedig a Groupama Arénában senkinek sincs könnyű dolga. MINI INTERJÚ – Cristian Ramírez, a Ferencváros védője

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

20.00: Ferencvárosi TC–The New Saints (walesi), Budapest, Groupama Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!