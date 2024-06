Kupasorsolások előtt: közülük kaphatnak ellenfelet a magyar csapatok

A Bajnokok Ligájában a bajnok Ferencváros képviseli hazánkat. A zöld-fehér együttes a 2. fordulóban, kiemelt csapatként kapcsolódik be a selejtezőbe, és a New Saints (walesi)–FK Decic (montenegrói), Dinamo Minszk (fehérorosz)–FC Pjunyik (örmény), Ordabaszi (kazah)–FC Petrocub (moldovai) valamint az FK Borac Banja Luka (bosnyák)–KF Egnatia (albán) párharcok győztesei közül kap majd ellenfelet – hogy melyik párharca kell majd figyelni, arra majd a délben kezdődő sorsoláson derül fény.

A második számú európai kupasorozatban az MK-győztes Paksi FC kénytelen már az 1. fordulóban bekapcsolódni az Európa-ligába, és kedden eldőlt, hogy Bognár György együttesének első ellenfele a Román Kupa-győztes másodosztályú Corvinul lesz. Amennyiben a magyar csapat továbbjut, akkor a 2. fordulóban a portugál Braga, a horvát Rijeka, vagy a Sheriff Tiraspol (moldovai)–PFC Zire (azeri), Botev Plovdiv (bolgár)–Maribor (szlovén) párharcok győztesei közül kap majd ellenfelet.

A Konferencialigában a Fehérvár FC és a Puskás Akadémia FC is a második körben kapcsolódik be a sorozatba, de már tudható, hogy előbbi együttes a második csoportból kiemeltként, utóbbi a negyedikből nem kiemeltként várja a szerda délutáni sorsolást. A székesfehérvári együttes lehetséges ellenfelei így a bolgár Cherno More és az azeri Sumqayit lehet, vagy pedig a Torpedo Kutaisi (grúz)–FK Tirana (albán), FC Isloch (fehérorosz)–La Fiorita (San Marinó-i) párharcok győztesének valamelyike. A Puskás Akadémia lehetséges ellenfelei pedig: Dnyipro (ukrán), Zrinjski Mostar (bosnyák), Osijek (horvát), FC Malisheva (koszovói)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói), FC Noah (örmény)–KF Shkendija (macedón).

A szlovák élvonalban szereplő Dunaszerdahely az 5. csoportból kiemeltként az ukrán Polisszja Zsitomirral és a lengyel Slask Wroclaw-val találkozhat, vagy pedig az Elfsborg (svéd)–Pafosz (ciprusi), Sheriff Tiraspol (moldovai)–PFC Zire (azeri), Tallinna Kalev (észt)–FC Urartu (örmény) párharcok győztesei közül kaphat ellenfelet.

A három kupasorozat sorsolása délben a Bajnokok Ligájával kezdődik, majd 13 órakor az Európa-liga, 14 órakor pedig a Konferencialiga következik.