Az Európa-ligában is sorsoltak, a Paks román másodosztályú ellenfelet kapott

A román másodosztályban szereplő vajdahunyadi klubnak választania kellett a nemzetközi kupaszereplés és az élvonalba jutás jogának megszerzése között, és az előbbit választotta.

A címerében a Hunyadiak gyűrűs hollóját viselő Corvinul szereplése a 2023–2024-es romániai futballidény abszolút szenzációja volt: újoncként végeztek a második helyen a Liga 2-ben és négy élvonalbeli csapatot legyőzve nyerték meg a kupát. Az egész éves menetelésre azonban még a klubvezetés sem volt felkészülve, amint azt a mostani bonyodalmakat okozó szervezeti forma is bizonyítja.

A Corvinul ugyanis, a helyi önkormányzatok által működtett alsóbb ligás romániai klubokhoz hasonlóan közhasznú egyesületként működik – miközben az élvonal küzdelmeit megrendező Profi Liga csak cégformában működő klubokat vesz fel a tagjai közé. A Corvinul tervezi az átalakulást, a vajdahunyadi és Hunyad megyei tanácsok már januárban megszavazták a csapatot nyáron átvevő cég létrehozását, hogy a következő idénynek már feljutási joggal vághasson neki. A kupagyőzelem azonban alaposan „bekavart”: az európai kupalicencet, amelyet nem a román szövetség, hanem egyenesen az UEFA hagyott jóvá, még a régi, közhasznú klub sportengedélyére (CIS) kérte és kapta meg a gárda. A hazai bajnokságba pedig már az új klub sportengedélyével nevezne, csakhogy ez jogilag lehetetlen volt.

„Két különböző identitásról van szó, két személyi számról, ha úgy tetszik. Az új klub megkapja majd az új CIS-t, de az UEFA a régivel fogadott be minket, és választanunk kellett. Mindenki egyhangúlag az európai kupaszereplésre szavazott, mert különleges, hogy egy másodosztályú klub induljon az Európa-ligában. Az új klubbal lesz feljutási jogunk, de ki garantálja, hogy fel is jutunk? Nem dobhatunk el egy olyan esélyt, amelyet magunk nyertünk el” – indokolta korábban Florin Maxim vezetőedző a Digi Sportnak, hogy miért döntöttek úgy, hogy a 2024–2025-ös idénynek is a régi egyesületi formában vágnak neki.

A SELEJTEZŐ MENETRENDJE Sorsolás Mérkőzések 1. forduló június 18. július 11., 18. 2. forduló június 19. július 25., 1. 3. forduló július 22. augusztus 8., 15. Playoff augusztus 5. augusztus 22., 29. A főtábla, azaz a nyolcfordulós ligaszakasz sorsolását augusztus 30-án tartják.

AZ EL-FŐTÁBLÁRA SELEJTEZŐ NÉLKÜL FELKERÜLT 13 CSAPAT

(Bár csoportok nem lesznek, a párosítást az erősorrendet figyelembe véve, sorsolási kalapok alapján készítik el.)

1. KALAP: Roma, Lazio (olaszok), Manchester United, Tottenham Hotspur (angolok), FC Porto (portugál), Eintracht Frankfurt (német)

Még nem tudni, melyik kalapban lesz: Real Sociedad, Athletic Bilbao (spanyolok), AZ (holland), Olympiakosz Pireusz (görög), Lyon, Nice (franciák), Hoffenheim (német)