Már csak 10 nap! Impozáns trófea jár az atlétikai világdöntő győzteseinek

Pontosan tíz nappal a rajt előtt lerántották a leplet a budapesti Ultimate Championship egyedi trófeáiról, az Atlétikai Világdöntő még ezen a területen is forradalmi újdonságokat hoz. A szeptember 11. és 13. közötti történelmi világversenyen egyáltalán nem osztanak érmeket: most először kizárólag az Abszolút Bajnokok kapnak trófeát, hiszen ezen a szinten már csak az számít, ki a leggyorsabb, a legerősebb, a legjobb – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményben.

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai-szövetség (World Athletics) elnöke őszintén nyilatkozott a radikális döntés hátteréről: „Tudatos lépés volt, hogy elhagytuk a hagyományos érmeket. Ez a globális bajnokság kizárólag arról szól, hogy kiderüljön, ki az az egyetlen atléta, aki a csúcsra ér. A dobogós helyezések díjazása nem illett volna ehhez az alapfilozófiához, így teljes egészében a győzteseknek járó trófeákra fókuszálunk.”

A rendhagyó és látványos koncepció ráadásul közvetlenül a sportolóktól származik: az ötletgazda az olimpiai és világbajnok amerikai sprinter, Noah Lyles, aki kreatív tanácsadóként álmodta meg a show díjait. Az Ultimate Championship minden egyes indulója személyre szabott, gravírozott arany színű karkötőt kap, amely az elit státusz jele, hiszen már maga a részvétel is óriási presztízs a világ legszűkebb élmezőnyében.

Valódi műalkotások a díjak: minden egyes trófea és karkötő egyedi tervezésű, kézzel készített mestermunka, amelyet Noah Lyles illetve a Nemzetközi Atlétikai Szövetség koncepciója alapján, teljes egészében hazai formatervezők, ékszerészek és szobrászművészek formáltak tökéletesre. Egyediségük a két tárgy kapcsolódásában rejlik: a kőszobrokat idéző trófea önmagában befejezetlen, és kizárólag akkor válik egésszé, amikor a győztes bepattintja a vájatba a saját, névre szóló karkötőjét.

A kő trófea a „vésd a neved a történelembe” üzenetet hordozza, formája pedig a Világdöntő csillag motívumát követi. Búcsút intettek a szervezők a megszokott, merev eredményhirdetéseknek is. A győztesek közvetlenül a célba érés után magukhoz ragadják a trófeát az emelvényről látványos tűzijáték, zene és fényjáték közepette, majd a szurkolók közvetlen közelében, a Bajnokok Útján vonulnak át a televíziós interjúkra.

Az atlétika történetében most először megrendezett világeseményen a Nemzeti Atlétikai Központban kizárólag olimpiai és világbajnokok, Gyémánt Liga-győztesek és meghívott sztárok küzdhetnek meg, köztük olyan magyar tehetségek is, mint az Európa-bajnok Halász Bence, vagy az 55 év után először Eb-döntőben futó sprinter, Takács Boglárka.

A páratlan hangulatú, fekete-neon színvilágú budapesti atlétikai show-ra a belépők korlátozott számban még elérhetők a hivatalos jegyértékesítő oldalon.