Gyémánt Liga: Takács Boglárka is fut a brüsszeli döntőben

A sportág első számú egynapos sorozatának fináléját 14 állomás előzte meg, amelyeken pontokat gyűjtöttek az atléták (az elsőknek nyolc, a nyolcadikoknak egy pont jár), a döntőben pedig az ügyességi számokban a legjobb hat, a 100-800 méteres futószámokban a legjobb nyolc, az 1500 és a hosszabb távokon pedig az első tíz jutott be. Ugyanakkor nem minden döntőbe jutott sportoló tud elindulni a brüsszeli viadalon, így több számban is lesznek meghívottak. A 60, 100 és 200 méter országos csúcstartója, Takács Boglárka is utóbbiak közé tartozik.

Az MTK vágtázója – aki júniusban az oslói GYL-versenyen ötödik volt 100-on – a GYL honlapja szerint a klasszikus sprintszámban lehet ott a rajtnál, mások mellett a 2023-as budapesti világbajnokság aranyérmesével, az amerikai Sha'Carri Richardsonnal és a birminghami Európa-bajnokságon négy aranyat gyűjtött brit Amy Hunttal együtt, akikkel aztán egy héttel később a budapesti Világdöntőn is összecsaphat.

A brüsszeli Van Damme emlékversenyen a kiemelt a GYL-számokban a győztesek 60, a sima GYL-számokban pedig 30 ezer dollárt kapnak, de még a kilencedik helyezettek is gazdagodnak 500 dollárral.

A női 100 métert szombaton 20.14-kor rendezik.