Jön a budapesti atlétikai világdöntő „főpróbája”

Takács Boglárka személyében magyar résztvevője is lesz a Gyémánt Liga brüsszeli döntőjének. Az országos csúcstartó sprintert a viadal második, szombati napján láthatjuk majd rajthoz állni a női 100 méteres futamban. Ellenfelei között ott lesz a birminghami Eb-n négy aranyérmet nyerő Amy Hunt. A legnagyobb favorit mégsem a brit, hanem a 2023-as világbajnok Sha’Carri Richardson és a legígéretesebb fiatal jamaicai, Tina Clayton lesz.

A szabadtéri szezonban kiemelkedő két sprintercsillag közül az amerikai Melissa Jefferson-Wooden kihagyja a Gyémánt Liga döntőjét, és teljes erejével a jövő hét végi budapesti világdöntőre koncentrál. Saint Lucia büszkesége, Julien Alfred Brüsszelben a 200 métert választotta, így őt már péntek este láthatjuk a pályán.

A sportág két újdonsült világcsúcstartója, Masai Russell és Alison dos San­tos sem hagyja ki a viadalt. Mindketten a múlt héten Zürichben váltak versenyszámuk legjobbjává, Russell női 100 méteres gátfutásban, Dos Santos 400 méteres gátfutásban próbálhatja meg továbbírni a történetét szombat este.

„A munka még nincs befejezve. Az atlétikában a címek begyűjtése legalább annyira fontos, mint a rekordok átírása. Ahhoz, hogy a saját sportágad legendájaként emlegessenek, címeket kell nyerned, ezt most el fogjuk kezdeni erre az évre vonatkozóan is” – mondta a Zürichben 12.09-et futó, olimpiai bajnok Masai Russell a verseny előtti sajtótájékoztatón.

Arra a kérdésre, hogy lehetségesnek tartja-e a 12 másodperces álomhatár áttörését, így felelt: „Természetesen. A zürichi világcsúcsomnál szinte nem is fújt a szél. Kedvező széllel, jó hőmérsékletben és a szurkolóktól érkező nagy energiával lehetségesnek kell lennie. Sok minden lehetetlennek tűnik egészen addig, amíg meg nem történik.”

Mielőtt Russell és Dos Santos újra színre lép, péntek este többek között Armand Duplantis és Emanuil Karalisz összecsapására figyel a világ. Ha már a „lehetetlen küldetések” szóba kerültek, férfi 400 méteren a botswanai Collen Kebinatshipi 43.44 másodperces egyéni csúcsát kísérelheti meg túlszárnyalni, közelebb lépve Wayde van Niekerk 43.03-as világrekordjához.

ATLÉTIKA

GYÉMÁNT LIGA-DÖNTŐ, BRÜSSZEL

18.30: 1. nap (Tv: Duna World, 20.00)