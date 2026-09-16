Nemzeti Sportrádió

Fekete fű, rózsaszín homok, csillogó-villogó szupersztárok a budapesti atlétikai világdöntőn

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2026.09.16. 10:14
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Óriási izgalmakat követően derült ki, hogy Molnár Attila 400 méteren bejutott a döntőbe (Fotó: Dömötör Csaba)
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Armand Duplantis atlétikai világdöntő Molnár Attila Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ Masai Russell Gianmarco Tamberi
Tíz ok, amiért emlékezni fogunk a Budapesten debütáló új eseményre, az atlétikai világdöntőre.

Három évvel a világbajnokság után a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ ismét megtelt élettel. Három este, három telt ház, megannyi felejthetetlen verseny új köntösbe bújtatva – ilyen volt a budapesti világdöntő.

1. MOLNÁR ATTILA ISMÉT VARÁZSOLT

Halász Bence és Molnár Attila is kedveli ezt a stadiont és a hazai pálya erejét, kettejük közül ezúttal inkább négyszázas Eb-4. helyezettünknek jött ki jobban a lépés. Szemben a birminghami kontinensviadal döntőjével, a szorosan alakuló első elődöntőben a századok most az ő oldalán voltak. Idegőrlő pillanatok a célba érkezést követően, amíg kiírják, ki lett a 4. a futamban: amint a 20 000 rajongó meglátta a kivetítőn, hogy „4. Molnár Attila, 44.97”, óriási üdvrivalgás és ünneplés következett. A magyar sprinter bejutott a másnapi fináléba, amelyben a 8. lett.

2. FURCSA LEBONYOLÍTÁSÚ ÜGYESSÉGI SZÁMOK

A különböző dobó- és ugrószámokban csupán a nyolc legjobb mérhette össze az erejét. A távol- és hármasugrásban, illetve a kalapácsvetésben és a gerelyhajításban az atlétáknak már az első két körben bizonyítaniuk kellett, mert közülük az utolsó kettő kiesett. Ez még az olyan klasszisoknak is feladta a leckét, mint a kanadai Ethan Katzberg, aki két érvénytelen kísérlettel búcsúzott kalapácsvetésben. A 3. kör után is elköszöntünk a két leggyengébbtől, így a 4., utolsó kísérletre már csak a négy legjobb maradt versenyben. Az Év európai atlétája címre is jelölt Halász Bence másodikként zárt úgy, hogy a 80.30-at már elsőre elérte.

3. A STAR ATHLETICS A CSÚCSRA TÖR

A világdöntő egyik legfőbb erénye a soha nem látott mértékű, 10 millió dolláros pénzdíj volt. Ha megvizsgáljuk, melyik nagy csoport atlétái szerepeltek a legjobban, a Star Athletics magasan nyeri ezt a versenyt. A Dennis Mitchell által vezetett floridai egyesület sztárjai összesen 797 000 dollárt vihettek haza: a 100-200 duplázást egyaránt megcsináló Melissa Jefferson-Wooden és Kenneth Bednarek 300-300 ezer dollárral gazdagodott.

Gianmarco Tamberi (Fotó: Dömötör Csaba)

4. TAMBERI MÉG MINDIG ÓRIÁSI KEDVENC

Ki gondolta akár csak augusztus elején is, hogy Gianmarco Tamberié lesz a világ idei legjobb eredménye magasugrásban? Az olasz legendának borzalmas, sérülésekkel nehezített szezonja volt, de az utolsó hónapra minden összeállt neki. Megnyerte az Eb-t, Gyémánt Liga-versenyt nyert Sziléziában, majd Budapesten óriási show-műsort csapva a 237 centit is átugrotta. A rajongók még mindig imádják a félig borotvált arcú zsenit.

5. MASAI RUSSELL TÖKÉLETES SZEZONJA

12/12 – ez Masai Russell 2026-os mérlege olyan versenyszámban, 100 méteres gátfutásban, amelyben a legkisebb hiba is a győzelembe kerül. Például egy olyan gátba rúgás, amilyet három éve ugyanitt, a budapesti vb-n is bemutatott. A világdöntőn legyőzte a múlt démonjait, 12.22-es idővel tökéletessé tette a szezonját, immár minden idők 12 legjobb eredményéből nyolc – köztük a világcsúcs is – az ő nevéhez fűződik.

RUSSELL, Masai
Masai Russell (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

6. ORSZÁGOS CSÚCSOT FUTOTT A MIXVÁLTÓNK

Az atlétikai világesemények programjába csak mostanában bekerülő 4x100-as vegyes váltóban a nyitó este mindenki világrekordot várt. Az Egyesült Államok csapata azonban két századdal elmaradt a 39.62-től. A(z országos) csúcsot így a Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összetételű magyar váltó szolgáltatta (41.21), a magyar szurkolók legnagyobb örömére.

7. TŰZIJÁTÉK ÉS MONDO-SHOW

A három este végig szikrázott a levegő a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Amikor valaki abszolút bajnok lett, a győzelemért járó impozáns trófeát egy külön pódiumról vehette el, miközben a háttérben szikrákat vetett az erre kihelyezett gépezet. A világdöntőt a látvány is meghatározta, kezdve a led- és neonfényektől a fekete füvön és rózsaszín homokon át az eseményt lezáró tűzijátékig és Armand Duplantis-éneklésig. A rúdugrás ura vasárnap este élőben adta elő a Gold című dalát.

8. BRAZIL SZAMBA 400 MÉTER GÁTON

A brazil Alison dos Santos az első ember lett, aki kétszer is 46 másodpercen belül teljesítette a 400 méteres gátfutást. Majd’ három hete Zürichben 45.80-ra javította a világrekordot, most 45.98 alatt ért körbe. Stílusa ugyanolyan könnyed és szép volt, mint a 400 méteres síkfutásban Collen Kebinatshipié. A botswanai szintén a záró napon vált távján minden idők ötödik leggyorsabbjává (43.39).

9. VOLT AZÉRT NÉHÁNY MEGLEPETÉS IS

Ki hitte volna, hogy a lengyel Klaudia Kazimierska a Gyémánt Liga-döntő után a világdöntőben is bemutatja az óriási, győzelmet érő hajráját 1500-on? Vagy ki számított arra, hogy az 5000 méteren induló hat etióp közül nem Freweyni Hailu, hanem a kevésbé ismert, már 28 éves Likina Amebaw lesz az abszolút bajnok?

10. ELMARADT A VÉGSŐ LESZÁMOLÁS

Az elmúlt hetekben Josh Kerr és Jakob Ingebrigtsen szópárbajától volt hangos a sajtó, kettejük „végső leszámolására” számíthattunk 1500 méteren. A norvég úgy tűnt, jó formában van, remekbe szabott hajrával győzött ötezren, azonban nem sokkal a vasárnapi párharcuk előtt visszalépett. Kerr nem adott esélyt a többieknek és simán megnyerte a futamot. Amikor a britet arról kérdezték, mit szól Ingebrigtsen visszalépéséhez, annyit felelt, „Igazából mindegy, mert ő csak egy jó ötezres futó” – folytatása következik…

Nairobi: A City Under The Haze — Clean Air Day 2026

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség irányító testületének Budapesten megtartott ülésén kiderült, hogy 2029-ben Kenya fővárosa, Nairobi, 2031-ben München rendezheti meg a szabadtéri atlétikai világbajnokságot. Mindkét város először rendezheti meg a vb-t, a 2029-es nairobi esemény pedig az első lesz, amelynek afrikai ország ad otthont. A két vb rendezésére összesen négy pályázat érkezett be, a másik két kandidáló London és Róma volt. Hogy a brit főváros egyik vb-t sem kapta meg, mindenképp meglepetés, az „örök város” sikertelen pályázata kevésbé az.

„Szerencsések voltunk, hiszen négy kiváló pályázat érkezett be, a testületnek nem volt könnyű meghoznia a döntést – fogalmazott Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke. – A négy kandidáló ambíciója, elszántsága és a pályázati anyagok színvonala aláhúzza az atlétikai világbajnokság fontosságát és vonzerejét. A tanács mai döntésével további lépést tettünk azért, hogy az atlétikát világszerte népszerűsítsük, a következő három világbajnokságot Ázsia, Afrika és Európa rendezi meg. Nairobi és München ellenállhatatlan ajánlatot kínált. Nagyon sokban különböznek, de mindkettő izgalmas lehetőségeket kínál a sportág számára, és nagyon örülök, hogy megkezdhetjük az együttműködést, hogy világszínvonalú vébéket rendezzünk.”

A kétévenként megrendezendő szabadtéri világbajnokságok közül a következőnek 2027. szeptember 10. és 19. között Peking ad otthont.

Először rendeznek Afrikában világbajnokságot 

 

Armand Duplantis atlétikai világdöntő Molnár Attila Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ Masai Russell Gianmarco Tamberi
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