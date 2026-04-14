Atlétikai világdöntő: Jefferson-Wooden és Tebogo csapatkapitányként is szerepet vállal

2026.04.14. 15:07
Melissa Jefferson-Wooden és Letsile Tebogo (Fotó: Getty Images)
Melissa Jefferson-Wooden és Letsile Tebogo csapatkapitányi és mentori szerepet is vállal a szeptemberi, budapesti atlétikai világdöntőben.

A két sztárversenyző a nemzetközi szövetség (WA) gyerekatlétikai programjának nagykövete. Ez egy olyan kezdeményezés, amely az atlétika erejét használva ösztönzi nagyobb aktivitásra a gyerekeket az egész világon – áll a WA hírlevelében.

„Melissa Jefferson-Wooden és Letsile Tebogo sportágunk legnagyobb csillagai közé tartoznak, és nagy örömmel tölt el minket, milyen elkötelezettek a világdöntő iránt. Arra is büszkék vagyunk, hogy elősegíthetjük, hogy összekapcsolják az eseményt a versenyen kívüli szenvedélyeikkel. A világdöntő célja, hogy tovább emelje az atlétika és a sportág hőseinek presztízsét, a pályán és azon kívül is” – nyilatkozott Sebastian Coe, a WA elnöke.

Jefferson-Wooden három aranyérmet nyert a 2025-ös tokiói világbajnokságon (100, 200 m, 4x100-as váltó), a 2024-es olimpián pedig 100 méteren második lett.

„Mindig is hangsúlyoztam, hogy egy összetartó közösségben nőttem fel, és nagyon büszke vagyok azokra, akik végig támogattak. Ez az esemény egyszerre szól az atlétikáról, a közösségről és a következő generáció segítéséről, ami végtelen örömmel tölt el” – mondta a 25 éves sprinter.

A botswanai Tebogo a párizsi játékokon 200 méteren győzött és 2024-ben elnyerte az Év atlétája címet, tavaly óta a WA gyerekeknek szóló programjának nagykövete.

„Fantasztikus tapasztalatokat szereztem a gyerekeknek szóló program nagyköveteként, és óriási izgalommal várom, hogy a világdöntő részeként megrendezett gyerekatlétikai abszolút kihívásnak is részese legyek. Legjobbnak lenni a világon nemcsak az aranyérmeket jelenti. Felelősséggel is jár, vissza kell adnunk a közösségnek, amit tőlük kaptunk, és meg kell mutatnunk a fiataloknak, micsoda ereje lehet a sportnak az életünkben” – hangsúlyozta.

Az első világdöntőnek szeptember 11–13-án a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont.

 

