Ha a Füchse Berlinnel elbír, akkor bármire képes lehet a Veszprém

EDDIGI TELJESÍTMÉNYÉVEL a Bajnokok Ligájában a Füchse Berlin férfi kézilabdacsapata igazolta, hogy miért tartják a jelenlegi egyik legjobb formában lévő együttesnek, ugyanakkor a csoportmeccsek alkalmával háromszor is kikapott: a világverőnek azért nem nevezhető norvég Kolstad otthonában (28–24), hazai pályán pedig a lengyel Kielce (31–33) és a francia Nantes (34–37) csapatától.

Ettől még persze tény, hogy az A-csoport élén végzett, azaz a rájátszást kihagyva egyből a negyeddöntőbe jutott, a csoportkörben pedig mindkétszer legyőzte a One Veszprém HC együttesét (Veszprémben 32–31, Berlinben 38–34). Egyik eredmény sem árulkodik egyértelmű fölényről, a csoportkörben az Építők még hullámzó teljesítményt nyújtott, másrészt a Füchse korántsem sebezhetetlen, amit jól mutat, hogy öt fordulóval a német bajnokság vége előtt a harmadik helyen áll a Magdeburg és a Flensburg mögött, ami nem garantál BL-indulást.

Az is a párharc kiegyenlítettsége mellett szól, hogy a Veszprém tavaszra lendült formába, a PSG ellen magabiztos játékkal jutott be a negyeddöntőbe, itthon pedig kétszer is legyőzte a Szegedet. A bajnoki alapszakaszban könnyedén, a Magyar Kupa elődöntőjében pedig óriási harcban, hétméteresekkel, és mivel a trófeát sikerült a magasba emelniük, a játékosok önbizalommal várhatják a – közben a hazai kupát ugyancsak megnyerő – Füchse Berlin elleni meccseket.

A németek ugyan kicsit még mindig esélyesebbek, de nyílt és kemény párharcra, valamint nagy taktikai csatára van kilátás. A berliniek vezére a dán jobbátlövő Mathias Gidsel, a világ jelenlegi legjobb játékosa, aki 120 góllal vezeti a BL-góllövőlistát, vagyis meccsenként átlagosan 9.2 gólt szerez, így az ő féken tartása kiemelt feladat lesz. De a két gárda csoportmeccsei azt is bizonyították, hogy nem lehet csak az ő megállítására alapozni.

A Veszprém védelme a PSG ellen annyira sziklaszilárd és fegyelmezett volt, mint az idény során előtte egyszer sem, Ligetvári Patrik, Dragan Pesmalbek, Thiagus Petrus és Ahmed Hesam elképesztő munkát végez a falban, és a csapat a lendületes és ötletes támadójátékával sem vallott szégyent, hatvan percen át hajtott, nem engedte levegőhöz jutni ellenfelét.

És az egy évvel ezelőtti, Magdeburg elleni, egy gólon múló vesztes negyeddöntős párbajból kiindulva, most talán éppen ez lesz a lényeg.