Néhány ponton múlhat az elitben maradás az atlétikai csapat Eb-n

Molnár Attila nélkül nem lesz könnyű dolguk a mieinknek a csapat Európa-bajnokság legmagasabb szintjén való megragadásban. A csapatok csütörtöktől vasárnapig 37 versenyszámban mérik össze az erejüket Madridban, mindegyikben egy-egy versenyző vagy váltó indulhat el nemzetenként. A bennmaradáshoz a tizenöt ellenfélből hármat kell megelőzni a pontversenyben.

Ehhez a legnagyobb neveink – mint amilyen Halász Bence, Kozák Luca és Takács Boglárka – jó teljesítménye mellett várhatóan a kevésbé ismert atlétáinktól is extra kell. Két évvel ezelőtt egy szinttel lejjebb nem volt gond, versenyzőink húsz számban is a legjobb négyben végeztek. Most a kontinens legjobbjaival szemben ugyanez nem lehet elvárás, de minden centinek és századnak nagy jelentősége lehet.

„Egyre jobban alakul a formám, bízom benne, hogy Madridban is ugyanolyan jól ki fog jönni minden, mint június közepén az MTK-versenyen – mondta lapunknak a két hete 674 centimétert elérő távolugrónk, Bánhidi-Farkas Petra. – Mentálisan és fizikailag is talán most találtam vissza az igazi önmagamhoz, a hathetvennégyes ugrásommal magamnak is bizonyítottam, hogy még képes vagyok arra a szintre, amin legutóbb kétezerhuszonegy környékén voltam stabilan.”

A 26 éves atléta az elmúlt időszakban azzal szenvedett, hogy az edzéseken meglévő jó formáját nem sikerült a versenyekre átvinnie. Nem tudta hová tenni, hogy míg a tréningeken megvolt a nekifutás, élesben nem akart összeállni a mozgása. Az új technikájában is egyre inkább kezd megbízni, ami szintén jó jel a szabadtéri szezon további részére, így a csapat Eb-re is.

„Mindenképp a bennmaradás a célunk. Ez nem lesz könnyű feladat, de úgy érzem, mindenki mindent meg fog tenni azért, hogy kihozza magából a legtöbbet. A női távol mezőnye európai szinten is erős, nehéz megsaccolni, mennyi kellhet hozzá, hogy ne csak három, hanem hat ugrásom legyen” – tekintett előre Bánhidi-Farkas, aki szerint a párizsi olimpián a döntőhöz szükséges 659 centivel itt már sok pontot lehetne gyűjteni.

Szintén versenyről versenyre javuló formát mutatott az elmúlt hetekben Mátó Sára is, aki a májusi csapatbajnokságon futott 56.41-es idejénél legutóbb St. Pöltenben már csaknem egy másodperccel jobb volt. Az osztrák viadalon 55.67-es teljesítménnyel védte meg a címét, így ő is önbizalommal telve utazhatott el Madridba.

„Bízom benne, hogy a csapat Eb-n lehet még jobbat futni. Már csak azért is, mert a sikeres államvizsgával a napokban letudtam az egyetemi kötelezettségeim, így egy eléggé nagy súly lekerült a vállamról – mondta a Corvinus Egyetem marketing mesterszakát elvégző Mátó Sára. – Kezdjük utolérni magunkat a pályán is, a nagyjából egy hónapos márciusi betegségem után úgy látszik, mostanra kerülök jó formába.”

Két évvel ezelőtt óriási eredmény volt, hogy kivívtuk a feljutást, és ezzel Európa legerősebb nemzeteivel mérhetjük össze magunkat. Nem kisebb most a feladat, mint hogy még egy lapáttal rátegyünk erre az eredményre, és a legjobb tizenhárom csapat között végezve a bennmaradást is kiharcoljuk. Ez nem mellesleg szenzációs eredmény lenne a magyar válogatottól, éppen ezért semmiképp sem lehet elvárás, mindössze cél a csapat számára. Amelynek kialakításában a szezonban nyújtott forma mellett a stabilitás és a versenyrutin is szerepet játszott. Bizonyos esetekben azt vettük alapul, hogy ki az, akiben potenciálisan benne van egy nagyobb eredmény, tehát tizenkilencre lapot húzunk azzal, hogy aki ebben az évben még nem mutatott kimagaslót, de látjuk az esélyt tőle egy jó eredményre, lehetőséget kap. SCHEIDLER GÉZA, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója

Úgy látja, hogy a nyáron akár 54 másodperccel kezdődő időre is képes lehet, mert erőben és gyorsaságban is előre tudott lépni, amit a síkon beltéren és kint is elért egyéni csúcsai már megmutattak. Nagy élménynek és hasznos tapasztalatnak tartja, hogy tavasszal beleshetett a vele egyidős, de nála előrébb tartó Femke Bol edzésmunkájába. A hétvégi viadal formátuma a csapatbajnokságra emlékezteti őt – nem véletlenül. Hasonló mentalitással kell az Eb-hez is hozzáállni, hiszen itt nem egyesületi szinten, hanem válogatottként, egymás oldalán küzdenek a pontokért.

A csapat Eb csütörtökön a rúdugrással kezdődik, Klekner Hanga és Böndör Márton a madridi királyi palota (Palacio Real) előtti téren adhatja meg az alaphangot a magyar válogatott sikeres szereplésének.

Csapat Európa-bajnokság, Madrid, 1. nap

16.00: női rúdugrás (Tv: M4 Sport)

18.20: férfi rúdugrás (Tv: M4 Sport)

A MAGYAR CSAPAT

Férfiak. Illovszky Dominik (100 m és 4x100 m váltó), Mészáros Balázs (200 m), Enyingi Patrik (400 m, 4x400 m vegyes váltó), Kovács Ferenc Soma (800 és 1500 m), Szögi István (5000 m), Szeles Bálint (110 m gát), Molnár Csaba (400 m gát), Palkovits István (3000 m akadály), Török Gergely (magas), Böndör Márton (rúd), Németh Mátyás (távol), Szenderffy Dániel (hármas), Fekete István (súly), Huszák János (diszkosz), Halász Bence (kalapács), Kovács Noel (gerely), Bundschu Patrik, Deák Zalán, Pap Márk, Takács Ábel, Zsolnai Bálint (mindannyian 4x100 m váltó), Kovács Árpád (4x400 m vegyes váltó), Wahl Zoltán (4x100 m váltó és 4x400 m vegyes váltó)

Nők. Takács Boglárka (100 és 200 m, 4x100 m váltó), Szentgyörgyi Zita (400 m, 4x100 m váltó), K. Szabó Gabriella (800 és 5000 m), Varga Gréta (1500 m), Kozák Luca (100 m gát, 4x100 m váltó), Mátó Sára (400 m gát, 4x400 m vegyes váltó), Urbán Zita (3000 m akadály), Bátori Lilianna (magas), Klekner Hanga (rúd), Bánhidi-Farkas Petra (távol), Virók Erna Sára (hármas), Beregszászi Renáta (súly), Kerekes Dóra (diszkosz), Németh Zsanett (kalapács), Bogdán Annabella (gerely), Csóti Jusztina, Kocsis Luca, Sulyán Alexa (mindannyian 4x100 m váltó), Kriszt Sarolta, Molnár Janka (mindketten 4x400 m vegyes váltó)