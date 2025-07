Fogadalmat tett az Egyetemi Világjátékokra induló magyar csapat

Július 16. és 27. között, a németországi Rajna–Ruhr régióban rendezik a 32. Egyetemi Világjátékokat. A különböző sportágaknak hat különböző város ad majd otthont, név szerint Berlin, Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr és Hága. A 18 sportágból 16-ban méretik meg magukat magyar versenyzők, összesen 178 sportoló 47 egyetemről, ebből 31 magyarországi felsőoktatási intézményből képviseli majd országunkat.

A mai sajtótájékoztatón beszédet mondott Pósáné Rácz Annamária, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára, Märcz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet nagykövete, valamint Mocsai Lajos, a Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség elnöke.

Mocsai kiemelte, hogy ez a rendezvény fontos lépcsőfok a sportolók életében az olimpia felé, akik itt eredményesek, nagy valószínűséggel képviselik majd a jövőben országunkat a nyári játékokon is.

„A magyar csapat minden idők legnagyobb küldöttségeként képviseli hazánkat, ami önmagában is történelmi siker. Bízom benne, hogy versenyzőink nemcsak kiváló eredményeket érnek el, hanem példát is mutatnak kitartásból, fair playből és közösségi szellemből. A magyar felsőoktatás és sport jövője többek között a most kiutazó csapat kezében van – kívánom, hogy legjobbjaink vigyék jó hírét az országnak, és térjenek haza felejthetetlen élményekkel!” – fogalmazott a MEFS elnöke.

Mocsai Lajos (Fotó: Dömötör Csaba)

A jövőre tekintve Mocsai hozzátette, szeretné elérni, hogy az Egyetemi Világjátékok már egy kvalifikációt jelentsen az olimpiára, főleg, hogy Magyarország az érmek örökranglistáján a 10. helyet foglalja el jelenleg, több mint 120 aranyéremmel. A beszédek után a sportolók közös eskütételen vettek részt, Mátó Sára, a 2023-as játékokon bronzérmes gátfutó mondta el a fogadalom szövegét.

A magyar delegáció legnagyobb reménységei közé tartozik idén például a már két Egyetemi Világjátékok-érmet szerző vívó, Horváth Gergő, az aranyérmes ritmikus gimnasztikázó, Pigniczki Fanni, valamint a 2023-ban második helyen záró férfi vízilabda-válogatott. Népes különítménnyel utaznak Németországba az atléták. Több éremesélyes versenyzőnk van ebben a sportágban is: Mátó Sárán kívül Enyingi Patrik (400 m) és a férfi 4x400-as váltó is dobogóra állhat – többek között.