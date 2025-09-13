Ryan Crouser triplázott, Böndör Márton búcsúzott a vb nyitó estéjén

Míg délelőtt csupán néhány ezer rajongó, köztük rengeteg diákcsoport – akik mind az iskolájuk uniformisában érkeztek – jött ki a helyszínre, este már telt ház fogadta a több mint négy órás esti program sztárjait. Rögtön a férfi 3000 m akadály előfutamaiban történt egy csoda, az új-zélandi Geordie Beamish úgy jutott be döntőbe, hogy menet közben a földre került és az egyik riválisa az arcába lépett.

A visszafogott rajtja miatt ugyan izgulnia kellett, de meglett a továbbjutás Takács Boglárkának a női 100 méteres síkfutás első köréből. Az ötödik futamban állhatott rajthoz, és a start után nagyon kellett kapaszkodnia. A formájáról mindent elmond, hogy még így is 11.12-t futott, amivel csak hat századdal maradt el a saját országos csúcsától. A biztos továbbjutást érő első három helyről célfotóval ugyan, de lecsúszott, így a maradék két futamot még meg kellett várnia. Végül a 15. helyen kvalifikált vasárnapi elődöntőbe.

Böndör Márton a júniusi madridi csapat Európa-bajnokságon robbant be a köztudatba, amikor a nyitó napon 570 centiméterre javította meg az egyéni csúcsát. A fiatal rúdugró 25 centivel szárnyalta túl az előző legjobbját, amivel rögtön szemmel látható közelségbe került neki a világbajnoki részvétel is. A legutóbbi két versenyén egyaránt 562 centiig jutott, amivel megmutatta, hogy a kiugró eredmény nem a véletlen műve volt. Tokióban élete első vb-jén az 540-et még simán átugrotta, de 555-ön már nem járt sikerrel, így a 26. pozícióban zárt.

„Most már az van bennem, hogy „hú de jó, hogy itt voltam”, de azért az 555-öt szerettem volna átugrani. Bemelegítésre nem ugrottam rosszakat, sokat kellett várni a kísérletek között, mert nagy volt a mezőny, ezt még meg kell szokni. A madridi csapat Eb-n ugrott 570 óta eléggé megváltozott az életem, utána két versenyemen is könnyedén átugrottam az 562-t. Jövőre a célom a birminghami Eb lesz, ha a nekifutást tudnánk bővíteni, most tizenhat lépésről futok neki, ha tizennyolc-húszról is menne, akkor az segítene abban, hogy stabil 570-es ugróvá váljak” – értékelt Böndör Márton.

Szombaton bemutatkoztak a világ leggyorsabb emberei, a nyáron korábban 9.75-öt futó jamaicai Kishane Thompson igencsak meggyőző volt 100-on. Minden idők legjobb súlylökője, Ryan Crouser az idén először állt dobókörbe, de ez a legkevésbé sem zavarta őt abban, hogy sorozatban a harmadik vb-jét is megnyerje. A 32 éves klasszisnak az olimpiákról hasonló triplája van, nem kérdés, hogy egy korszakos atlétáról beszélünk esetében.

A hollandoknál Femke Bol ezúttal nem tudott segíteni, húsz méter hátrányból azért még ő sem képes csodát tenni, így az Egyesült Államok nyerte meg a 4x400-as vegyes váltót. A párizsi olimpián az 5000 és a 10 000 métert is behúzó, ugyanennek a két számnak a világcsúcstartója, Beatrice Chebet ismét bizonyította, hogy jelenleg nem lehet rajta fogást találni. Pályafutása első vb-címét hajráversenyben szerezte meg 10 000-en.

Vasárnap hét magyarnak szurkolhatunk, Szabó Nóra korán reggel maratonit fut, Németh Zsanett kalapácsvetésben indul, Tóth Anna és Kozák Luca 100 m gáton „előfutamozik”, majd este bemutatkozik Molnár Attila és Enyingi Patrik 400-on, és jön Takács Boglárka elődöntője.

20. ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ

Előfutamok. A magyarok eredményei. Nők. 100 m: 1. Julien Alfred (Saint Lucia-i) 10.93, …15. Takács Boglárka 11.12 – bejutott az elődöntőbe. Selejtező. Férfiak. Rúd: 1. Emmanuil Karalisz (görög), Sam Kendricks (amerikai) és Armand Duplantis (svéd) 575-575, …26. Böndör Márton 540 – nem jutott döntőbe

Férfiak. 35 km gyaloglás. Világbajnok: Evan Dunfee (Kanada) 2:28:22, 2. Caio Bonfim (Brazília) 2:28:55, 3. Kacuki Hajato (Japán) 2:29:16, …22. Venyercsán Bence 2:39:14. Súly. Vb: Ryan Crouser (Egyesült Államok) 22.34, 2. Uziel Munoz (Mexikó) 21.97, 3. Leonardo Fabbri (Olaszország) 21.94

Nők. 10 000 m. Vb: Beatrice Chebet (Kenya) 30:37.61, 2. Nadia Battocletti (Olaszország) 30:38.23, 3. Gudaf Tsegay (Etiópia) 30:39.65. 35 km gyaloglás. Vb: María Pérez (Spanyolország) 2:39:01, 2. Antonella Palmisano (Olaszország) 2:42:24, 3. Paula Milena Torres (Ecuador) 2:42:44, Madarász Viktória nem ért célba. 4x400 m vegyes váltó. Vb: Egyesült Államok (Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver, Alexis Holmes) 3:08.80, 2. Hollandia (Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers, Femke Bol – Eveline Saalberg) 3:09.96, 3. Belgium (Dylan Borlée, Imke Vervaet, Alexander Doom, Helena Ponette – Jonathan Sacoor) 3:10.61