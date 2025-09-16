„Úgy érzem, hogy méltóképpen képviseltem az országot” – Halász Bence a vb-bronzérem után

„Sok minden van most bennem, összességében elégedett vagyok a teljesítményemmel, úgy érzem, méltón képviseltem az országot, harmadik vb-bronzom, hetedik érmem szereztem világversenyen – mondta a verseny után a Nemzeti Sportnak Halász Bence. –Viszont azzal, hogy egy ilyen jó eredmény erre elég, most így elsőre nehéz mit kezdeni. Lehetett volna, hogy még ennél is jobban beletalálok egy dobásba, ez most nem sikerült. Viszont az idén elindultunk egy olyan úton, aminek máris látszik az eredménye. Már nem az van, hogy egy évben egyszer lehet várni a 80 méter felettit, hanem hogy a rontott kísérleteim is afölött vannak. Ha tovább megyünk ezen az úton, akkor még ennél is szebb dolgok történhetnek majd.”

2025-ben bevállaltak egy olyan lépést, amit nem sokan tettek volna meg. Ha nem is gyökeresen, de alapjaiban változtatták meg az edzésmunkáját a Szombathelyi Dobó SE szakembereivel. Nagyon hálás a Németh Zsolt vezette edzői stábnak, hogy 40 év után mertek változtatni a jól bevált edzésmódszereken.

„Olyan formában érkeztünk ide, hogy még a zaklatott, vontatott döntő sem tudott megzavarni. Tiszteletre méltó a japánok szabálykövetése, viszont ezáltal nem igazán halad a dolog. Ha Rába Danival odamentem volna, tíz másodperc alatt leszedtük volna a hálóról a kalapácsot. Inkább azon izgultam, hogy el ne fáradjak. Szerintem négy-öt kilót lefogytam az este, de maradt erő az utolsó sorozatokra is” – fogalmazott.