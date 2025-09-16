Nemzeti Sportrádió

„Úgy érzem, hogy méltóképpen képviseltem az országot” – Halász Bence a vb-bronzérem után

• Tokió
2025.09.16. 18:36
Halász Bence a kalapácsvetés döntőjében (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Tokió Halász Bence kalapácsvetés atlétikai vb
Amint arról már beszámoltunk, Halász Bence bronzérmes lett a tokiói atlétikai világbajnokságon. A döntőt követően így értékelt a Nemzeti Sportnak, illetve az M4 Sportnak.

„Sok minden van most bennem, összességében elégedett vagyok a teljesítményemmel, úgy érzem, méltón képviseltem az országot, harmadik vb-bronzom, hetedik érmem szereztem világversenyen – mondta a verseny után a Nemzeti Sportnak Halász Bence. –Viszont azzal, hogy egy ilyen jó eredmény erre elég, most így elsőre nehéz mit kezdeni. Lehetett volna, hogy még ennél is jobban beletalálok egy dobásba, ez most nem sikerült. Viszont az idén elindultunk egy olyan úton, aminek máris látszik az eredménye. Már nem az van, hogy egy évben egyszer lehet várni a 80 méter felettit, hanem hogy a rontott kísérleteim is afölött vannak. Ha tovább megyünk ezen az úton, akkor még ennél is szebb dolgok történhetnek majd.”

2025-ben bevállaltak egy olyan lépést, amit nem sokan tettek volna meg. Ha nem is gyökeresen, de alapjaiban változtatták meg az edzésmunkáját a Szombathelyi Dobó SE szakembereivel. Nagyon hálás a Németh Zsolt vezette edzői stábnak, hogy 40 év után mertek változtatni a jól bevált edzésmódszereken.

„Olyan formában érkeztünk ide, hogy még a zaklatott, vontatott döntő sem tudott megzavarni. Tiszteletre méltó a japánok szabálykövetése, viszont ezáltal nem igazán halad a dolog. Ha Rába Danival odamentem volna, tíz másodperc alatt leszedtük volna a hálóról a kalapácsot. Inkább azon izgultam, hogy el ne fáradjak. Szerintem négy-öt kilót lefogytam az este, de maradt erő az utolsó sorozatokra is” – fogalmazott.

„Korábban ugyanannyi érmünk volt szabadtéren Pars Krisztiánnal, most megelőztem. A verseny előtt váltottunk pár szót telefonon – árulta el az M4 Sportnak. – Nagy önbizalommal töltött el az a sok minden, amit mondott nekem. Ez volt az első vb-döntőm, amelyen magabiztos tudtam maradni – ez emlékezetes marad. Köszönöm mindenkinek a szurkolást!”

V. J.

Megelőzte Pars KrisztiánT

 

4 órája

Halász Bence harmadszor is világbajnoki bronzérmes!

A férfi kalapácsvetők döntőjében Rába Dániel a 11., Szabados Ármin a 8. helyen végzett, Ethan Katzberg pedig vb-csúccsal védte meg címét.

 

 

