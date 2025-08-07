Sportrádió

Nem tesz jót az atlétikának, hogy 30 éve áll a rekordom – Jonathan Edwards

2025.08.07. 13:36
Bármilyen hihetetlen, Edwards kis híján képen kívül landolt 30 évvel ezelőtt (Fotó: Getty Images)
atlétika Jonathan Edwards hármasugrás
Harminc évvel ezelőtt ezen a napon rendezték a svédországi Göteborgban az ötödik atlétikai világbajnokságot, amelyen a brit Jonathan Edwards kétszer is megdöntötte a hármasugrás világcsúcsát. A 18.29 méteres rekord a mai napig fennáll, s a ma már 59 éves Edwards ugyan büszke az eredményére, de korántsem biztos benne, hogy jót tesz a sportágnak, ha egy csúcsot ilyen hosszú ideig nem tudnak az utódok megdönteni.

 

Az atlétika egyetemes történelmének egyik legnagyszerűbb pillanata harminc évvel ezelőtt, 1995. augusztus 7-én nagyjából délután fél hat körül érkezett el, amikor a 29 éves brit Jonathan Edwards első ugrásához készülődött a hármasugrás döntőjében. Azt sejteni lehetett, hogy a két évvel korábban Stuttgartban világbajnoki bronzérmet szerző brit valami nagyot alakíthat, hiszen néhány héttel a világbajnokság előtt a lille-i Európa-kupán 18.43 méterre repült, csak a megengedettnél nagyobb szélsebesség miatt nem ismerték el ezt az eredményét világcsúcsnak. Két héttel a világbajnokság előtt aztán egy spanyolországi versenyen már érvényes új világcsúcsot állított fel: 17.98-ra ugrott, egyetlen centivel megdöntve Willie Banks 1985 óta álló világrekordját.

A vb-n a selejtezőn aztán 17.46-os ugrással melegítve, a második helyen került a két nappal későbbi döntőbe. Ott pedig az első sorozatban gyakorlatilag el is döntötte a verseny sorsát: kiváló nekifutás után jól fogta meg a deszkát, aztán csak szállt és szállt, mint aki sosem akar földet érni. Végül 18 méterre és 16 centire mérték az első ugrását, amivel máris történelmet írt, hiszen elsőként ugrotta meg a 18 méteres álomhatárt. Nem egészen húsz perc múlva pedig következett az atlétika egyetemes történelmének még nagyszerűbb pillanata, amikor Edwards a második sorozatban 18.29-re ugrott, úgy, hogy jócskán maradt benne az ugrásában – tökéletes deszkafogással még messzebb repülhetett volna. 

A harminc évvel ezelőtti kora este óta Edwardson kívül mindössze hatan jutottak túl a 18 méteres határon – elsőként az amerikai Kenny Harrison az atlantai olimpia döntőjében (18.09), amivel nagy meglepetésre le is győzte a csúcstartót. Így Edwards végül „csak” Sydneyben nyert olimpiát, s a 2003-as vb után visszavonult – olimpiai bajnokként, kétszeres világ-, egyszeres szabadtéri és egyszeres fedett pályás Európa-bajnokként, és persze világcsúcstartóként. 

Edwardsot a harmincéves évforduló kapcsán a BBC szólaltatta meg, s kiderült, a sportpályafutása után televíziós sportriporternek álló sportember nem feltétlenül örül annak, hogy a rekordját máig nem tudták túlszárnyalni. 

Edwards első ugrása után (Fotó: Getty Images)

„Nem hiszem, hogy az atlétika számára jót jelent, hogy egy világcsúcs harminc évig fennáll. Figyelembe véve, hogy az elmúlt három évtizedben mennyit fejlődött a sport- és a táplálkozástudomány, az edzési módszerek, nem hiszem, hogy feltétlenül egészséges, ha egy csúcsot ilyen sokáig nem tudnak az utódok megdönteni” – fogalmazott Edwards, aki azt is fejtegette, miért élhet még mindig a rekordja.

„Azt gondolom, hogy az atlétika nem tartotta a tempót az egyre profibbá váló nemzetközi sportvilággal. Az atléták messze nem ugyanolyan javadalmazásban részesülnek, mint mások, ezért sok fiatal tehetség inkább más sportág felé fordul. A másik meg, hogy a technológiai fejlődés nem biztos, hogy segíti az ugrókat. A szénszálas lemezzel szerelt cipők a nekifutásnál ugyan segítenek, de azt hiszem, az elugrásnál és további ugrásoknál már nem” – magyarázta Edwards. 

EDWARDS KÉT UGRÁSA AZ 1995-ÖS VB-DÖNTŐBEN

A BBC egyébként felteszi azt a nyilvánvaló kérdést is, hogy vajon megdönthető-e valaha Edwards csúcsa? 

Az elmúlt évtizedekben az amerikai Anthony Edwards járt hozzá a legközelebb, amikor tíz évvel ezelőtt Pekingben 18.21-re ugrott, míg a világ idei legjobb eredményét, 17.80-at Andy Díaz érte el márciusban egy kínai versenyen. Azt pedig már csak halkan tesszük hozzá, hogy a magyar csúcsot 17.25-tel Bakosi Béla tartja 1988-ból...

Ahogy a '95-ös vb-n bronzérmet szerző dominikai Jérome Romain fogalmazott a BBC-nek: „Jonathan egy ideig biztosan nyugodtan alhat a rekorddöntés miatt.” 

Edwards csúcsánál régebben csupán négy másik atlétikai világrekord áll, s nem meglepő, három is ügyességi számokból való. A férfi kalapácsvetés rekordját a szovjet Jurij Szedih tartja 86.74 méterrel, 1986 augusztusából, s ezzel az övé a legrégebbi atlétikai csúcs, s ez vélhetően még hosszú ideig nem változik meg.

Dátum SzámRekordAtléta
1986. augusztus 30.Kalapácsvetés86.74 mJurij Szedih (szovjet)
1991. augusztus 30.Távolugrás8.95 mMike Powell (amerikai)
1993. július 27.Magasugrás245 cmJavier Sotomayor (kubai)
1993 augusztus 22.4x400 váltó2:54.29 percAmerikai váltó*
1995. augusztus 7.Hármasugrás18.29 mJonathan Edwards
*: Andrew Valmon, Quincy Watts, Butch Reynolds, Michael Johnson
A LEGRÉGEBBI VILÁGCSÚCSOK

 

 

